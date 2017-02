Frankfurt - Stillstand ist bestimmt der letzte Zustand, den wir in unserer Zeit zu beklagen haben. Manchen gehen einige Entwicklungen sogar zu schnell. Die Digitalisierung führt zu tiefgreifenden Umwälzungen in unserem Alltag und Unmengen an Informationen lassen viele in post-faktische Wissensblasen fliehen. Doch Veränderungen bringen auch Positives mit sich, wenn der Blick für diese Seite der Medaille ausreichend geschärft wird.

So schafft das Internet auch neue Arbeitsplätze und eröffnet ganz neue Möglichkeiten um Geschäftsideen oder private Anliegen zu finanzieren. Diese neuen Chancen zeigen sich ganz klar durch die Kredittrends 2017.

Politische Einflüsse auf die Kredittrends 2017

Dieser erste Einflussfaktor auf die Kreditvergabe in diesem Jahr, entspringt zwar nicht direkt der digitalen Vernetzung, aber soll das Investitionsvolumen in den verschiedensten Wirtschaftsbereichen erhöhen und damit neue Arbeitsstellen schaffen, die zu einem großen Teil in Zukunftstechnologien zu finden sind.

Das große Stichwort für 2017 lautet in dieser Kategorie Juncker-Plan. Ende 2016 verlängerte der EU-Kommissionspräsident dieses prestigeträchtige Projekt bis 2020 und demnach auch für 2017. Dieser Plan soll Investitionsanreize für private Unternehmen und Organisationen, wie private Banken, schaffen, indem ein Ausgleich von potentiellen Schulden garantiert wird. Der Juncker-Plan motiviert demnach die Finanzierung von innovativen Projekten im Bereich der erneuerbaren Energie, aber auch im Zusammenhang mit der Digitalisierung, mit Big Data oder anderen zukunftsweisenden Techniken. Für viele Unternehmen wird ein wichtiger Kredittrend 2017 also lauten: Risiken sind finanzierbar und können sich lohnen.

Ist Social Lending die Zukunft?

In den letzten Jahren war der Begriff Social Lending in aller Munde unter Kreditnehmern und privaten Kreditgebern. Viele erhofften sich durch die Aufsplittung ihres Kreditwunsches auf mehrere private

