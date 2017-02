Martin Marietta Materials (ISIN: US5732841060, NYSE: MLM) wird seinen Investoren weiterhin eine Quartalsdividende in Höhe 42 US-Cents je Aktie ausbezahlen. Die Ausschüttung erfolgt am 31. März 2017 (Record date: 6. März 2017). Der Konzern aus Raleigh, im US-Bundesstaat North Carolina, zahlt auf das Gesamtjahr hochgerechnet 1,68 US-Dollar an die Aktionäre. Damit beträgt die derzeitige Dividendenrendite 0,80 Prozent bei einem aktuellen Börsenkurs von ...

