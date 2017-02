In Deutschland wird überall am Rhein jetzt Karneval gefeiert, in Rio den Janeiro auch. Es ist die Zeit, Spaß zu haben und den Alltagsfrust zu vergessen. Es ist gut möglich, dass demnächst auch die "närrischen Zeiten" an den Börsen beginnen und das nicht nur wegen dem "Ober-Narr" Donald Trump, der die Pressefreiheit mit Füßen tritt und nun auch das Atom-Arsenal in den USA ausweiten will. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...