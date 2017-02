Die weltweite Niedrigzinspolitik hinterlässt ihre Spuren. Nicht nur wir Deutsche, als Volk klassischer Sparer, sind mit dem Zinsniveau unzufrieden. Auch viele andere Europäer leiden unter der Niedrigzinspolitik der EZB. Grundsätzlich sind die Erkenntnisse zu erwarten gewesen. Aber die repräsentative Befragung der ING-DiBa, bei der Konsumenten in 13 europäischen Ländern sowie Australien und den USA zum Thema Sparverhalten in der Niedrigzinsphase befragt wurden, gibt noch einmal schwarz auf weiß Klarheit über die Befindlichkeiten in Sachen Sparen. Laut der Untersuchung sind fast die Hälfte der Deutschen aufgrund der niedrigen Zinsen "unzufriedene Sparer". Im europäischen Vergleich sind nur die Österreicher mit 58...

Den vollständigen Artikel lesen ...