Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Im Streit mit den Medien geht US-Präsident Donald Trump zunehmend auf Konfrontationskurs: Trump sagte seine Teilnahme am traditionellen Dinner der Korrespondenten im Weißen Haus ab - er brach damit mit einer jahrzehntelangen Tradition. Die Entscheidung fiel einen Tag nach dem Ausschluss mehrerer regierungskritischer Medien von einer Presse-Unterrichtung im Weißen Haus, was Empörung unter Journalisten ausgelöst hatte. Trump gab seine Entscheidung, nicht an dem Dinner teilzunehmen, im Kurzbotschaftendienst Twitter bekannt. Einen Grund nannte er nicht. Zuletzt hatte er seinen Ton noch einmal verschärft und Medien in den USA als "Feinde des Volkes" bezeichnet.

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Januar PROGNOSE: +1,6% gg Vm zuvor: revidiert -0,5% gg Vm; vorläufig -0,4% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.367,30 +0,10% Nikkei-225 19.107,47 -0,91% Hang-Seng-Index 23.863,80 -0,43% Kospi 2.085,52 -0,41% Schanghai-Composite 3.232,64 -0,64% S&P/ASX-200 5.724,20 -0,26%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Die Leitindizes der wichtigsten Handelsplätze geben am Montag überwiegend leicht nach. Am Dienstag will US-Präsident Donald Trump vor dem Kongress Details zu seinen Haushaltsplänen vorstellen. Im Fokus der Investoren dürften vor allem die von ihm in Aussicht gestellten "phänomenalen" Steuerkürzungen stehen. Der Yen hat zum Dollar drei Tage in Folge aufgewertet, was an Japans Börsen die Kurse der Banken und Exporteure belastet. Die ersten politischen Vorhaben des neuen US-Präsidenten seien "nach hinten losgegangen", sagt ein Marktteilnehmer. Auch zeitlich falle Trump zurück, denn Vorgänger wie Ronald Reagan, George W. Bush und Barack Obama hätten ihre Agenda früher vorgestellt als Trump. Und schließlich dürfte sich die Mehrheit der Republikaner im Kongress gegen eine ausufernde Staatsverschuldung stellen. Stärker unter Druck stehen die Kurse von Halbleiter-Herstellern und -Zulieferern. Sie waren zuletzt in der Erwartung einer dynamischeren Nachfrage nach Chips kräftig gestiegen. Der aufwertende Yen drückt nun auf die Notierungen. In Singapur springen Aktien des Werftbetreibers Cosco nach einem fast zweimonatigen Dornröschenschlaf um 14 Prozent nach oben. Ende Dezember war die Aktie vom Handel ausgesetzt worden, nachdem der Mutterkonzern China COSCO Shipping den Umbau des Werftengeschäfts angekündigt hatte. Am Freitagabend hat China COSCO angekündigt, Anteile an drei Werften der Tochter zu übernehmen und dieser somit liquide Mittel zuzuführen.

US-NACHBÖRSE

Tesla hatte bekannt gegeben, dass Finanzvorstand Jason Wheeler das Unternehmen im April verlassen wird und durch Deepak Ahuja ersetzt wird. Letzterer hatte das Amt beim Elektroautobauer bereits früher schon einmal bekleidet. Die Aktie reagierte aber kaum auf die Personalie, sie sank um 0,1 Prozent. Hewlett Packard Enterprise verloren nach der Schlussglocke weitere 0,9 Prozent, nachdem der Kurs im regulären Handel bereits eingebrochen war. Die Vorlage enttäuschender Geschäftszahlen hatte die Aktie belastet.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 20.821,76 0,06 11,44 5,36 S&P-500 2.367,33 0,15 3,52 5,74 Nasdaq-Comp. 5.845,31 0,17 9,80 8,59 Nasdaq-100 5.343,31 0,21 10,94 9,86 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 934 Mio 927 Mio Gewinner 1.544 1.616 Verlierer 1.447 1.390 Unverändert 119 103

Gut behauptet - Ein Schlussspurt hat den Dow-Jones-Index auf sein elftes Rekordhoch in Folge geführt. Dominierten die längste Zeit des Tages kleinere Gewinnmitnahmen, drehten die Indizes zum Handelsende in einer entschiedenen Aufwärtsbewegung ins Plus. Händler sprachen von einem sehr robusten Markt. Dabei rotierten die Anleger in die defensiven Bereiche, etwa Versorger und Telekom. Die unlängst noch festen Bankenwerte hielten die rote Laterne. Die Aktien der Google-Mutter Alphabet im Blick fielen 0,4 Prozent. Google geht nun gerichtlich gegen Uber vor. Die Boeing-Aktie gewann 0,3 Prozent. Der Flugzeugbauer will in Großbritannien seine erste Europa-Fabrik bauen. Hewlett Packard Enterprise gerieten nach der Vorlage enttäuschender Zahlen unter Druck und brachen um 6,9 Prozent ein. Dagegen hat Nordstrom mit seinen Geschäftszahlen positiv überrascht, die Aktien legten um 5,7 Prozent zu. Um 5,8 Prozent ging es für die Aktie von JC Penney nach unten, nachdem die Warenhauskette Geschäftszahlen vorgelegt hatte. Der Quartalsausweis von Universal Display kam gut an. Die Titel gewannen 20 Prozent. Baidu verloren dagegen 5,1 Prozent. Der Internetriese musste in seinem vierten Quartal einen deutlichen Rückgang hinnehmen. Für Foot Locker ging es 9,4 Prozent aufwärts. Der Einzelhändler hat beim Ergebnis die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen.

TREASURYS

US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,13 -4,7 1,18 -6,9 5 Jahre 1,80 -5,6 1,86 -12,0 7 Jahre 2,12 -5,2 2,18 -12,4 10 Jahre 2,32 -5,8 2,37 -12,8 30 Jahre 2,95 -5,9 3,01 -11,4

Staatsanleihen waren gesucht. Die zunehmende Unsicherheiten rund um die Haushalts- und Geldpolitik in den USA ließen die Anleger in die Treasurys flüchten. Die der zehnjährigen Papiere fiel um 6 Basispunkte auf 2,32 Prozent, das war fast der tiefste Stand seit drei Monaten.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:23 % YTD EUR/USD 1,0568 +0,1% 1,0560 1,0587 +0,5% EUR/JPY 118,44 -0,1% 118,53 119,47 -3,7% EUR/GBP 0,8510 +0,4% 0,8480 0,8436 -0,2% GBP/USD 1,2418 -0,3% 1,2454 1,2549 +0,6% USD/JPY 112,08 -0,1% 112,24 112,85 -4,1% USD/KRW 1130,50 0% 1130,50 1131,46 -6,4% USD/CNY 6,8740 +0,1% 6,8691 6,8718 -1,0% USD/CNH 6,8628 +0,1% 6,8546 6,8548 -1,6% USD/HKD 7,7608 -0,0% 7,7612 7,7603 +0,1% AUD/USD 0,7694 +0,3% 0,7674 0,7714 +6,6%

Aussagen des US-Finanzministers Mnuchin vom Donnerstag lasteten zunächst noch auf dem Dollar. Er hatte die Erwartungen an das Steuer- und Konkunkturprogramm gedämpft. Im weiteren Tagesverlauf rückte der Dollar dann aber wieder vor, so dass der Euro nur noch bei 1,0560 stand, etwa so hoch wie am späten Donnerstag.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,29 53,99 +0,6% 0,30 -2,1% Brent/ICE 56,37 55,99 +0,7% 0,38 -1,8%

Der Preis für ein Barrel Leichtöl der US-Sorte WTI sank um 0,8 Prozent auf 53,99 Dollar. Als neuer Belastungsfaktor wurden die aktuellen Baker-Hughes-Daten zu den aktiven US-Bohranlagen gewertet. Sie sind auf Wochensicht um weitere fünf gestiegen, womit die US-Produktion erneut zulegt. Auf das Jahr gerechnet liegt der Zuwachs nun bereits bei 202, die Gesamtzahl aktiven Bohrlöcher in den USA beträgt 606. Am Markt herrscht die Befürchtung, dass jeder Versuch der Opec zur Preisstabilisierung sofort die US-Produktion anziehen lässt.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.257,28 1.256,90 +0,0% +0,38 +9,2% Silber (Spot) 18,39 18,37 +0,1% +0,02 +15,5% Platin (Spot) 1.027,70 1.027,95 -0,0% -0,25 +13,7% Kupfer-Future 2,66 2,68 -0,8% -0,02 +6,1%

Nutznießer der nachlassenden Risikofreude unter den Anlegern war auch das Gold, das bereits den vierten Tag in Folge zulegte. Der Preis für die Feinunze stieg um 0,6 Prozent auf 1.257 Dollar. Das Edelmetall profitierte auch vom schwächeren Dollar. Er verbilligt Gold, das in der US-Währung bezahlt wird, für Käufer aus dem Nicht-Dollarraum.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

US-INNENPOLITIK

US-Präsident Donald Trump hat bei der Besetzung von Regierungsposten erneut eine Absage bekommen. Der als Marineminister nominierte Philip Bilden zog seine Kandidatur zurück.

US-AUSSENPOLITIK

Die USA haben Russland und die von Moskau unterstützten Separatisten in der umkämpften Ostukraine zur sofortigen Einhaltung der jüngst vereinbarten Waffenruhe aufgefordert.

SANKTIONEN NORDKOREA

Nordkorea unterläuft nach UN-Erkenntnissen die wegen seines Atomprogramms verhängten Sanktionen zunehmend mit verdeckten Handelspraktiken. Mit Hilfe von Mittelsmännern und Tarnfirmen vor allem in China und Malaysia umgehe das kommunistisch regierte Land die von den Vereinten Nationen auferlegten Restriktionen und gelange in den Besitz verbotener Güter, heißt es einem UN-Bericht, welcher AFP vorlag.

TERROR NAHER OSTEN

Bei einem Bombenanschlag sind im Golf-Königreich Bahrain vier Polizisten verletzt worden. Der Sprengsatz habe nahe der Ortschaft Dschaw einen Polizeibus getroffen, teilte das Innenministerium mit.

BERKSHIRE HATHAWAY

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 27, 2017 02:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.