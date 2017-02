Luzern - Trump-Präsidentschaft, Brexit, EU-Krise, China auf Einkaufstour: Die globalen Rahmenbedingungen verändern sich zurzeit schnell und tiefgreifend. Werden die Karten in der Weltwirtschaft neu gemischt? Internationale Spitzen der Wirtschaft beurteilen am Europa Forum die aktuelle Lage aus verschiedenen Perspektiven und zeigen mögliche Erfolgsfaktoren für Unternehmen im heutigen Kontext auf.

Barbara Kux ist heute Verwaltungsrätin in internationalen Unternehmen wie Firmenich und Henkel, bis 2013 war sie Mitglied des Vorstands von Siemens und zuvor Top- Managerin bei anderen europäischen Weltmarktführern.

Europa Forum Luzern: Europa steht mit Brexit, protektionistischen Tendenzen und schwachem Wirtschaftswachstum gepaart mit der ungewissen Entwicklung in den USA vor vielen Herausforderungen. Wie beurteilen Sie die kurzfristigen Aussichten für europäische Unternehmen?

Barbara Kux: Aufgrund der globalen Interdepenzenen koennen wir Europa und die Schweiz heute nur im globalen Kontext betrachten. Dazu zwei Kommentare:

Das weltweite Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist nach aktuellen Resultaten 2016 zwar wieder um 2,4 Prozent gewachsen. Die Nachwirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 werden aber durch den andauernden Ukraine-Konflikt, den bevorstehenden Brexit und die Unsicherheit nach dem Regierungswechsel in den USA verstärkt. Der politisch bislang so berechenbare Westen wirkt heute weniger stabil. Unsere Welt wird volatiler, komplexer und ambivalenter. Die Folgen für die Wirtschaft in Europa sind kaum absehbar. Jedes Unternehmen und alle Mitarbeitenden stehen damit vor einer grossen Herausforderung - ja die Gesellschaft insgesamt.

Wie bei jedem Wandel sollten wird die Risiken erkennen und meistern, aber auch die Chancen erkennen und ergreifen. Das für 2017 prognostizierte weltweite BIP-Wachstum sieht mit rund 2,8 Prozent immer noch positiv aus. Aber für die Entwicklung jedes einzelnen Unternehmens ist weniger der Durchschnitt wichtig als das gezielte Ausschöpfen von Wachstumsregionen und Segmenten. Der Aufstieg der Mittelschicht in den Schwellenländern etwa birgt nach Expertenmeinung bis 2025 ein riesiges Zusatzpotenzial von rund 30 Billionen Euro BIP. Noch bin ich übrigens zuversichtlich, dass auch die USA und Europa weiterhin zu Wachstum ...

