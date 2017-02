Herzerfreuendes Video von einer älteren Witwe, die allein tief in den Bergen mit ihren zwei Katzen lebt

U-CAN veröffentlicht ein fiktives Online-Video mit dem Titel "Cats Learning" (Katzen lernen) (abrufbar auf YouTube), das eine tief im Wald der Präfektur Nagano lebende, ältere Witwe und ihre beiden Katzen zeigt. Das Video soll die hochwirksamen Fernkursmaterialien von U-CAN zeigen und zur gleichen Zeit die Herzen der Zuschauer mit einer ergreifenden Handlung berühren.

Dieser Smart News Release enthält Multimedia. Vollständige Veröffentlichung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170226005281/de/

Cats studying a fictional "U-nyan" (U-Meow) correspondence course set up for cats (Photo: Business Wire)

Das Video ist abrufbar unter: https://youtu.be/R4c_jyTH1a4

Das Video zeigt die beiden Katzen, die die Witwe in tiefer Trauer beobachten, wie sie sich das Bild ihres Mannes anschaut, und dann plötzlich einen fiktiven "U-nyan" (d. h. "U-Miau") Fernkurs für Katzen belegen und anfangen, zu lernen. "U-Miau" enthält Text- und DVD-Materialien in Katzensprache, die Katzen beibringen sollen, wie man "auf den Hinterbeinen steht", "mit dem Schwanz wedelt" und "Massagen gibt". Diese Szene stellt die Frage, warum die Katzen die "U-Miau"-Fernkursmaterialien studieren?

Diese Frage wird beantwortet, als die Katzen ein überraschendes und herzerwärmendes Verhalten zeigen, als sie wieder die alte Dame sehen, wie sie mit dem Bild Ihres Mannes in ihren Händen weint. Sehen Sie sich online die bewegende Geschichte der älteren Witwe und ihrer beiden Katzen an.

"Der wahre Wert von Fernkursen liegt in ihrer Fähigkeit, Menschen neue Kenntnisse und Fähigkeiten zu vermitteln, indem sie ihnen ermöglichen, nach Lust und Laune zu lernen, wo immer und wann immer sie wollen", sagte Kentaro Kimura, Executive Creative Director bei Hakuhodo Kettle. "Auf der Grundlage dieser Stärke des U-CAN-Fernkurs-Geschäfts ersannen wir die Geschichte einer einsamen älteren Witwe, die in der abgelegenen Bergregion von Japan mit ihren Katzen lebt, um die Fähigkeit des U-CAN-Fernkurses zu demonstrieren, die alte Dame, die wegen des Todes ihres Mannes trauert, aufzumuntern."

Über U-CAN

U-CAN, Inc. erstellt verschiedene Lernmaterialien in den Bereichen Bildung, Kultur und Unterhaltung, die "das Lernen unterhaltsam" machen und "Glück durch Wissen" schaffen. Es gibt 140 Kurse in verschiedenen Bereichen, einschließlich Lizenzen, Hobbys, Bildung usw., die durch Fernkurse zur Verfügung gestellt werden. Auch Videogramme, Musiksoftware, Bücher, CDs, Videos und DVDs, die die intellektuelle Neugier der Anwender stimulieren sollen, werden über Versandhandel verkauft. Bitte besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen: http://www.u-can.co.jp/

