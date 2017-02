Die Aktie von Agrarius bewegt sich weiterhin in einem langfristigen Abwärtstrend. Die Anhebung der Umsatz- und Ergebnisprognose im letzten Dezember, die für 2016 ein kräftiges Ertragswachstum in Aussicht gestellt hatte, ist am Markt weitgehend verpufft. Nun baut das Unternehmen ein zweites Standbein auf, das mittelfristig Potenzial verspricht. Auch, wenn noch etwas Geduld gefragt ist, könnte die Aktie langsam die Wende schaffen.

Das Agrargeschäft ist volatil und wird von dem Wetter in den Anbauregionen und der Preisentwicklung an den Weltmärkten stark beeinflusst. Mit den anspruchsvollen Rahmenbedingungen kommt Agrarius aber immer besser zurecht. Im letzten Jahr konnte das Unternehmen die Erntemenge kräftig um fast 50 % auf rund 31 Tsd. Tonnen steigern. Trotz niedriger Marktpreise für Agrarerzeugnisse konnte so der Umsatz pro Hektar um fast 30 % auf 1.124 Euro erhöht werden, der Planwert lag nur bei knapp 1.000 Euro. Auf dieser Basis wurde die ...

