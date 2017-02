Frankfurt - Mischfonds erleben seit einiger Zeit eine Blüte, da sie den richtigen Mix aus Aktien und Anleihen versprechen, mit dem Investoren in allen Marktphasen gewappnet sind, so die Universal-Investment-GmbH in der aktuellen ChampionsNews-Ausgabe.Da Anleihen derzeit jedoch so gut wie keine oder gar negative Renditen böten und deshalb angesichts drohender Kursverluste als Sicherheitskomponente nicht mehr verlässlich seien, sei die Suche nach einer rendite- und risikooptimierten Alternative gefragt. Der Mehrwertphasen Balance UI (ISIN DE000A2ADXC6/ WKN A2ADXC) könne hier eine Lösung sein. ChampionsNews habe mit Fondsberater Jürgen Dumschat auf dem Fonds professionell Kongress über die Einteilung von Fondswertentwicklungen in Verlust-, Aufhol- und Mehrwertphasen gesprochen und deren Kombination zugunsten eines Mehrwerts für den Investor.

