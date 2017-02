Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-02-27 / 08:30 *Genf* -In der Zeit vom 09. März bis zum 19. März 2017 präsentiert die Edelmanufaktur FAB Design gleich mehrere Weltpremieren. So können während des 87. Automobilsalons Genf unter anderem FAB typische Widebody-Versionen der Spitzenklasse bestaunt werden, so beispielsweise der *FAB Design "AREION" Widebody *auf Basis AMG GT/GTS welcher nicht nur im Namen die unverkennbaren Eigenschaften eines Wunderpferdes der griechischen Mythologie vereint, sondern sowohl im superben Innenraum als auch in der kraftvollen Optik mit einem harmonischen Gesamtkonzept besticht. Ähnlich verhält es sich auch mit den übrigen vier Überraschungen der Designkünstler. Gleich drei Modelle feiern hier am Stand No. 4243 in Halle 4 ihre Weltpremiere: - *FAB Design "VIRIUM" Widebody auf Basis Tesla X Model* - *FAB Design Aerodynamik auf Basis McLaren 570 S * - *FAB Design"SHAHIN" extended version auf Basis G-Klasse G63 * So beweisen die erfahrenen Tuner unter anderem, dass auch ein Elektro-SUV mit einem Karosserie-Breitbausatz zu einem Lifestyle-Fahrzeug des oberen Luxussegments umgebaut werden kann und dass sich sportliche Extravaganz und Individualismus nur allzu gut vertragen können. Formvollendete Modelle treffen hier bei FAB Design auf höchste Qualitätsansprüche! Zum krönenden Abschluss bietet sich dem interessierten Messebesucher noch ein weiteres Highlight. Denn in diesem Jahr stehen nicht nur die einzigartigen Künste der Tuning-Experten unter der Geschäftsleitung von Herr Rysanek im Mittelpunkt des Geschehens, Auch feiert die FAB Design AG selbst ihr 20 jähriges Firmen-Jubiläum. Aus diesem Anlass präsentiert FAB Design ein hochkarätiges Einzelstück: - *FAB Design "DESIRE" auf Basis McLaren SLR * *"Edition 20 - One of" with visible carbon-body* Zu finden ist FAB Design samt seiner unverkennbaren Exponate am Stand No. 4243 in Halle 4 des Internationalen Automobil Salons Genf im Messekomplex "Palexpo" in Le Grand-Saconnex in Genf. *Pressekontakt:* FAB Design AG Roland Rysanek Rupperswilerstrasse 5 CH-5502 Hunzenschwill Schweiz Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: FAB DESIGN AG Schlagwort(e): Auto 2017-02-27 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 546791 2017-02-27

