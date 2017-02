GBC AG: GBC AG veröffentlicht 'GBC Best of m:access I.2017'

Sehr geehrte Investoren,

in unserer "GBC Best of m:access-Studie" von 2016 konnten neun von zehn Titel der GBC-Selektion eine positive Rendite erreichen, wobei die Bandbreite von 11,5% bis 132,8% reichte. Insgesamt lag die Jahresrendite der 10 Titel umfassenden Selektion bei 35,5%. Entsprechend konnte in 2016 gegenüber allen Vergleichsindizes eine deutliche Outperformance generiert werden. Auch für das laufende Jahr 2017 haben wir wieder eine neue "GBC Best of m:access-Selektion" zusammengestellt. Aus der Auswahl des Vorjahres haben wir sieben Titel auch für 2017 übernommen. Drei Werte sind neu in die Selektion hinzugekommen. Bei den neuen Werten handelt es sich um die CPU Softwarehouse AG, die NanoFocus AG sowie die NanoRepro AG.

Unsere aktuelle Einschätzung zu den zehn Titeln der GBC-Selektion, als auch weitere Informationen zur Entwicklung des m:access im Allgemeinen, finden Sie in der vollständigen Studie 'GBC Best of m:access I.2017', welche Sie auf unserer Homepage www.gbc-ag.de herunterladen können.

In der 'GBC Best of m:access I.2017' sind Einschätzungen zu folgenden Unternehmen enthalten:

- artec technologies AG (ISIN: DE0005209589) - BHB Brauholding Bayern-Mitte AG (ISIN: DE000A1CRQD6) - CPU Softwarehouse AG (ISIN: DE000A0WMPN8) - EQS Group AG (ISIN: DE0005494165) - Mensch und Maschine Software SE (ISIN: DE0006580806) - Merkur Bank KGaA (ISIN: DE0008148206) - NanoFocus AG (ISIN: DE0005400667) - NanoRepro AG (ISIN: DE0006577109) - STEICO SE (ISIN: DE000A0LR936) - VIB Vermögen AG (ISIN: DE0002457512)

Wir wünschen Ihnen erfolgreiche Investments,

Felix Gode Stellv. Chefanalyst GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg Phone: ++49 821 241133 0 FAX: ++49 821 241133 30 E-Mail: research@gbc-ag.de Web: www.gbc-ag.de

++++++++++++++++ Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach §34b Abs. 1 WpHG und FinAnV Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter:

http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm ++++++++++++++++

