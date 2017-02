Am Morgen sind die Vorzeichen für den Handelstag gemischt. In Asien halten sich die Investoren angesichts der mit Spannung erwarteten Rede von US-Präsident Trump sowie einem Mangel an Impulsen weitestgehend zurück. Die Futures auf die US-Indizes bewegen sich kaum. Auf dem Parkett wird der DAX zur Eröffnung zunächst freundlich erwartet. Aus charttechnischer Perspektive muss es den Bullen zunächst gelingen, das alte Bewegungshoch bei 11.893 Punkten zu überwinden, um in der Folge einen erneuten Angriff auf die 12.000-Punktemarke starten zu können. Sollten sich die Bullen jedoch nicht oberhalb von 11.800 Punkten behaupten können und das jüngste Bewegungstief bei 11.722 Punkten durchbrochen werden, muss mit weiteren Rückläufen bis auf 11.680 bzw. übergeordnet bis auf 11.600 Punkte gerechnet werden.