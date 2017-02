Eine Woche voller Rekorde liegt hinter uns. Aus den USA war man dies bereits gewöhnt, doch nun schaffte auch der DAX ein neues Jahreshoch. Nicht nur das, sondern im Schwung der Euphorie auch die runde Marke von 12.000 Punkten! War dies zu viel des Guten? Am Freitag sah es kurzfristig nach einem abrupten Ende der Rallye aus. Doch letztlich konnte sich der Markt fangen, und…. Eine Woche voller Emotionen Wie in der Vorwochenanalyse als das bullische Szenario unter "Rekordjagd ohne den DAX" (hier auf DIE BÖRSENBLOGGER ->) angeprangert, erhörte dieser scheinbar die Gebete der Bullen und lieferte nach. In diesem Long-Szenario skizzierte ich einen möglichen Ausbruch über 11.800 mit den Worten: Bricht dieser Bereich und dann auch im Chartbild die...

