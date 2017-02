Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EU-Parlamentspräsident: Griechenland muss in EU bleiben

EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani will Griechenland unter allen Umständen in der Europäischen Union halten. "Ein EU-Austritt Griechenlands würde großen Schaden in der Gesamtwirtschaft Europas anrichten", sagte Tajani den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Mittel- und langfristig könnte dies negative Auswirkungen haben, weil es als eine Niederlage Europas erscheinen würde. Es gibt ein größeres, allgemeineres Interesse: Wir müssen die EU zusammenhalten."

Kandidat für Amt des US-Marineministers will Posten nicht mehr

US-Präsident Donald Trump hat bei der Besetzung von Regierungsposten erneut eine Absage bekommen. Der als Marineminister nominierte Philip Bilden zog seine Kandidatur zurück, wie US-Verteidigungsminister James Mattis am Sonntag mitteilte. Bilden habe "private" Gründe geltend gemacht und "bedeutende Herausforderungen bei der Trennung von seinen Geschäftsinteressen" als Begründung angeführt.

Landeschefs der AfD fordern in gemeinsamem Appell Ende der Streitigkeiten

In einem gemeinsamen Aufruf haben die Landesvorsitzenden der AfD ein Ende der innerparteilichen Streitigkeiten gefordert. Die letzten Wochen seien "von scharfen Diskussionen um die Ausrichtung der Partei und um einzelne Personen geprägt" gewesen, heißt es in dem am Sonntag bekannt gewordenen Schreiben an die Mitglieder. Diese Entwicklung lenke von den anstehenden Wahlkämpfen ab, die den ganzen Einsatz der Partei erforderten.

USA fordern Moskau und Separatisten in Ukraine zu Einhaltung von Waffenruhe auf

Die USA haben Russland und die von Moskau unterstützten Separatisten in der umkämpften Ostukraine zur sofortigen Einhaltung der jüngst vereinbarten Waffenruhe aufgefordert. Alle schweren Waffen müssten zurückgezogen werden, und die Beobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) müssten ungehinderten Zugang bekommen, forderte das US-Außenministerium am Sonntag.

Bombe verletzt bei Detonation vier Polizisten in Bahrain

Bei einem Bombenanschlag sind im Golf-Königreich Bahrain vier Polizisten verletzt worden. Der Sprengsatz habe nahe der Ortschaft Dschaw einen Polizeibus getroffen, teilte das Innenministerium am Sonntag in der Hauptstadt Manama mit. Den Zustand der Verletzten bezeichnete es als "stabil". Das Ministerium sprach von einer "terroristischen Explosion". Weitere Angaben machte es nicht.

CPB: Welthandel steigt im Dezember um 0,5 Prozent

Die Belebung des Welthandels hat sich nach Erkenntnissen des staatlichen niederländischen Planungsbüros (CPB) Ende 2916 fortgesetzt. Der CPB-Welthandelsindikator stieg im Dezember gegenüber dem Vormonat um 0,5 Prozent, nachdem er im November bereits um 2,6 Prozent zugelegt hatte. Für das gesamte vierte Quartal nannte das CPB einen Wachstumswert von 1,1 (drittes Quartal: 0,6) Prozent.

