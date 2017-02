München (ots) -



- Internetgeschwindigkeit in Karlsruhe 44 Prozent höher als in Augsburg - Durchschnittsgeschwindigkeit in den 30 größten deutschen Städten über 50 MBit/s - Highspeed-Tarife bis zu 19 Prozent günstiger als Standardgeschwindigkeit (16 MBit/s)



In Karlsruhe surfen CHECK24-Kunden im Vergleich der 30 größten deutschen Städte am schnellsten im Internet. Mit durchschnittlich 74 MBit/s sind sie um 44 Prozent schneller im Netz unterwegs als die letztplatzierten Augsburger (52 MBit/s).*)



In allen betrachteten Großstädten beträgt die von Verbrauchern bestellte durchschnittliche Geschwindigkeit mindestens 50 MBit/s. Das passt zum Plan der Bundesregierung, bis 2018 alle deutschen Haushalte flächendeckend mit mindestens 50 MBit/s zu versorgen.**)



Highspeed-Tarife in Dresden 19 Prozent günstiger als Standardgeschwindigkeit



Im Schnitt der 30 größten deutschen Städte kostet eine Doppelflatrate mit einer Geschwindigkeit von mindestens 50 MBit/s im Januar 2017 rund neun Prozent weniger als langsamere Tarife mit nur 16 MBit/s.



"Viele Tarife ab 50 MBit/s kommen direkt vom DSL- oder Kabelnetzbetreiber", erklärt Erwin Biebrich, Geschäftsführer im Bereich Telekommunikationsdienste bei CHECK24.de. "Im Gegensatz zu anderen Providern müssen diese keine Miete für die Nutzung des Netzes bezahlen und können mehr Leistung zu besseren Preisen anbieten."



Besonders Dresdner sparen mit dem schnellen Internet. Für einen Highspeed-Tarif (50 MBit/s) zahlen sie rund 19 Prozent weniger als für die langsamere Standardgeschwindigkeit (16 MBit/s).



*)durchschnittlich bestellte Internetgeschwindigkeit aller Abschlüsse von CHECK24-Kunden im Jahr 2016. Tabelle mit allen 30 Städten unter http://ots.de/dnVSh



**)Quelle: https://www.bundestag.de/presse/hib/2014_09/-/296142 [21.02.2017]



