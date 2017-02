Stuttgart - Deutlich fester notierte jüngst die am 24.02.2025 endfällige Anleihe (ISIN XS0213101073/ WKN A0DY6J) des staatlichen Mineralölkonzerns Mexikos Petróleos Mexicanos (Pemex), so die Börse Stuttgart.Der Bond im Volumen von 1,0 Milliarden Euro sei mit einem Kupon von 5,5 Prozent ausgestattet. Bei einem aktuellen Kurs von 111,0 entspreche dies einer Rendite von 3,92 Prozent. Das zu einer Mindeststückelung von 10.000 Euro handelbare Papier werde von Standard & Poor's mit BBB+ bewertet. Mit einem Handelsumsatz von 3,3 Millionen Euro sei die Anleihe in der vergangenen Handelswoche sehr beliebt gewesen bei Anlegern an der Börse Stuttgart.

