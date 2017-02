Wien - Italien plant für heute die Neuemission einer 5-jährigen Fixzinsanleihe, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Das mit einem Kupon von 1,2% ausgestattete Papier solle zwischen EUR 3,5 Mrd. und EUR 4,5 Mrd. einbringen. Darüber hinaus sollten zwei Fixzinsanleihen mit Laufzeit bis Juni 2026 bzw. Juni 2027 um in Summe EUR 2 Mrd. bis EUR 3 Mrd. aufgestockt werden (ISIN: IT0005170839, WKN: A18YJW bzw. ISIN: IT0005240830, A19CRJ). Die Papiere würden einen Kupon von 1,6% bzw. 2,2% tragen. Schließlich sollten noch zwei Floating Rate Notes mit Laufzeitende im Dezember 2022 bzw. Februar 2024 um in Summe EUR 5 Mrd. bis EUR 6 Mrd. aufgestockt werden (ISIN: IT0005137614, WKN: A1VK5J bzw. ISIN: IT0005218968, WKN: nicht bekannt).

