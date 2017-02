Frankfurt - Von den Tiefstständen im Dezember hat sich der Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) mittlerweile weit entfernt, so die Deutsche Börse AG.Allein in diesem Monat sei das hiesige Rentenbarometer von 161,85 auf 165,89 Prozent gestiegen. Das entspreche einem Plus von rund 2,5 Prozent. Für Klaus Stopp seien die Bewegungen ein Zeichen der Furcht vor einer erneuten Euro-Finanzkrise. Vor dem Hintergrund ausstehender Lösungen für die in Nöten befindlichen Wackelkandidaten Griechenland, Italien, Lettland, Portugal, Slowenien und Zypern gepaart mit populistischen Tönen aus Frankreich und den Niederlanden seien deutsche Bundesanleihen für viele Anleger wieder das Nonplusultra. "Totgesagte leben länger", beschreibe der Rentenhändler der Baader Bank die aktuelle Situation.

