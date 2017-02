Zürich - Immer häufiger fliessen Mittagessen und Arbeitszeit ineinander über. Immer öfter werden Mittagessen und Sandwiches gleich direkt an den Arbeitsplatz bestellt. Entsprechend schnell wächst das Angebot an Gerichten, die per Mausklick bestellt und über Mittag oder abends ins Büro geliefert werden können. Ab sofort sind nun auch Produkte von Brezelkönig via die Food Delivery Plattform EAT.ch erhältlich. Sandwiches, Brezel und Apéro-Boxen werden so direkt an den Arbeitsplatz geliefert.

"Wir erkennen einen Trend darin, dass unsere Bestellungen immer häufiger an Firmenadressen geliefert werden", so Dominic Millioud, Country Manager bei EAT.ch. "Sei es, weil Kunden keine Zeit haben, ihr Mittagessen zu kaufen, oder es einfach ein angenehmer Service ist, sich das Essen liefern zu lassen, statt bei Regen, Schnee und eisigen Temperaturen nach draussen zu gehen. Durch die Kooperation mit Brezelkönig können wir neue Produkte anbieten, die wir so noch nicht in unserem Angebot hatten, und die insbesondere auch für Firmen relevant sind."

Innerhalb einer Dreiviertelstunde an alle Adressen rund um Zürich und Basel geliefert

Rund 30 verschiedene Brezelkönig-Produkte können ab sofort über EAT.ch online bestellt werden. Neben Brezeln und Sandwiches bietet Brezelkönig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...