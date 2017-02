Veritas Investment GmbH: Fondszusammensetzung des Veri Multi Asset Allocation angepasst

PRESSEINFORMATION

FRANKFURT, 27. FEBRUAR 2017

Fondszusammensetzung des Veri Multi Asset Allocation angepasst

- Integration von CROCI-Fonds verbessert Renditechancen der Aktienquote - Weltweite Ausrichtung bleibt bestehen - Anpassungen innerhalb der bestehenden Anlagerichtlinien

Im Rahmen der regelmäßigen Überarbeitung der Fondsallokation innerhalb der bestehenden Anlagerichtlinien hat Veritas Investment folgende Änderungen an der Zusammensetzung des Veri Multi Asset Allocation (ISIN: DE0009763235 [R], DE000A0MKQQ4 [I]; DE000A1W2AF2 [W] und DE000A114514 [A]) umgesetzt:

Schwellenländeranleihen werden durch Unternehmensanleihen ersetzt

Die bisher im Portfolio zu 4 Prozent enthaltenen Schwellenländeranleihen werden vollständig aus der Fondszusammensetzung des Veri Multi Asset Allocation entfernt. Dafür erhöht sich die Quote an Unternehmensanleihen auf 29 Prozent. Die Quote der High-Yield Anleihen bleibt unverändert bei 4 Prozent. "Die Vergangenheit hat gezeigt, dass Schwellenländeranleihen, vergleicht man diese beispielsweise mit High-Yield Anleihen, im Durchschnitt eine deutlich höhere Duration aufweisen, was sie sensitiver für Zinsänderungen macht", so Hauke Hess, Geschäftsführer von Veritas Investment. Durch die Umstrukturierung der Fondszusammensetzung zugunsten der vergleichsweise kürzer laufenden Unternehmensanleihen soll diesem Umstand Rechnung getragen werden.

Integration eines CROCI-Fonds für die Aktienquote

Die Investmentphilosophie von Veritas Investment steht für geschickte und gleichzeitig streng regelbasierte Aktienselektionen. So wurde beispielsweise im Herbst 2016 ein Smart-Beta ETF, basierend auf US- amerikanischen Aktien, in den ETF-PORTFOLIO GLOBAL (DE000A0MKQK7) aufgenommen. Nun wird im Veri Multi Asset Allocation ebenfalls eine weitere regelbasierte Strategie über den CROCI-Fonds (LU1239760538) abgebildet. Mit diesem Fonds fließt die Entwicklung weltweiter Aktien in das Portfolio des Veri Multi Asset Allocation ein, die aufgrund ihrer relativ günstigen Bewertung ausgewählt werden und gleichzeitig über eine zuverlässige, ergebnisbasierte Dividendenpolitik verfügen. Die Aktienauswahl innerhalb von CROCI-Fonds beruht auf einer speziellen Methodik, die für die Vergleichbarkeit von Jahresabschlüssen weltweiter Unternehmen sorgt. Üblicherweise sind Kennzahlen wie EBIT (Earnings before Interests and Taxes) aufgrund unterschiedlicher Bilanzierungsstandards nicht vergleichbar und führen in simplen KGV-Aktienranglisten zu Verzerrungen bei der Länderallokation.

Die Quote des CROCI-Fonds beträgt nach Integration 5 Prozent, gemessen am Gesamtfondsvolumen des Veri Multi Asset Allocation. In gleichem Maße wird die nach dem Quality-Value Modell selektierte Aktienquote entsprechend um 5 Prozent reduziert. Dadurch erhöht sich die Strategie-Diversifikation innerhalb der Aktienquote.

Der Veri Multi Asset Allocation Fonds investiert weltweit bis zu 65 Prozent in Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Pfandbriefe und bis zu 35 Prozent in Aktien. Mit Derivaten kann die Investitionsquote bei guter Fondsentwicklung auf insgesamt bis zu 130 Prozent und damit z.B. die Aktienquote auf knapp über 45 Prozent gesteigert werden. Die strategische Allokation des Fonds basiert auf dem eigens entwickelten Risk@Work-Modell. Durch Risk@Work soll eine etwaige negative Wertentwicklung auf 10 Prozent auf Jahresbasis begrenzt werden - und das mit einer Wahrscheinlichkeit von 1:1 Million. Diese Wertuntergrenze wurde noch nie unterschritten.

Für die kurzfristigere Risikosteuerung wird hauptsächlich der bewährte Trendphasen-Ansatz von Veritas Investment genutzt. Die Aktienquote wird über den eigens entwickelten systematischen und prognosefreien Investmentprozess bestimmt. Dieser Selektionsprozess berücksichtigt neben Quality-und Value-Kriterien auch den extreme Value-at-Risk und Nachhaltigkeitsfaktoren.

Weitere Informationen zum Veri Multi Asset Allocation erhalten Sie unter: www.veritas-investment.de.

ÜBER VERITAS INVESTMENT

Veritas Investment wurde 1991 als Kapitalverwaltungsgesellschaft nach deutschem Recht gegründet und ist nun seit 25 Jahren erfolgreich am deutschen Markt tätig. Als konzernunabhängige Investmentboutique konzentrieren wir uns ausschließlich auf unsere Kernkompetenz: das Asset Management.

Wir sind Spezialist für systematische, prognosefreie Investmentstrategien. Wir wollen damit Chancen an den Märkten gezielt nutzen und Risiken konsequent reduzieren. Wir sind davon überzeugt, dass diese systematischen und prognosefreien Anlageentscheidungen die Grundlage für langfristige Wertzuwächse schaffen können - unabhängig von Modetrends und emotionalen Einflüssen.

Mit unserem etwa 20-köpfigen Team verwalten wir vermögensverwaltende Fonds und Aktienfonds. Auszeichnungen und Ratings belegen die Qualität unserer Investmentstrategien und Fonds.

PRESSEKONTAKT:

Veritas Investment GmbH Ralf Droz mainBuilding, Taunusanlage 18 60325 Frankfurt Tel. +49 (0)69. 97 57 43 -73 Email: r.droz@veritas-investment.de www.veritas-investment.de

RISIKOHINWEISE:

Bitte beachten Sie: Die Veritas Investment GmbH bietet keine Anlageberatung. Die Inhalte dieser Meldung dienen ausschließlich fachlichen Informationszwecken und sind nicht als Empfehlung zu verstehen, bestimmte Transaktionen einzugehen oder zu unterlassen. Die enthaltenen Informationen wurden sorgfältig zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Meldung kann Links zu Webseiten anderer Anbieter enthalten, deren Inhalte von der Veritas Investment GmbH nicht kontrolliert werden. Daher übernimmt die Veritas Investment GmbH für derartige Inhalte keine Haftung. Darüber hinaus übernimmt die Veritas Investment GmbH keine Haftung für in dieser Meldung von Dritten zur Verfügung gestellte Daten und Informationen. Bei den dargestellten Wertentwicklungen handelt es sich ausschließlich um Vergangenheitswerte, aus denen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung des Fonds gezogen werden können. Allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen in Verbindung mit dem jeweils letzten Jahres- und/oder Halbjahresbericht des Fonds. Diese Unterlagen und die Wesentlichen Anlegerinformationen erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos bei der Veritas Investment GmbH und im Internet unter www.veritas-investment.de und in Österreich bei der Zahlstelle Société Générale S.A., Paris, Zweigniederlassung Wien, Prinz-Eugen-Straße 8-10/5/ TOP 11, A-1040 Wien.

ISIN DE0009763201 DE0005561666 DE000A0MKQP6 DE000A114522 DE0005561674

