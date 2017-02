Kosteneffektive kundenspezifische Markierungsausrüstung beseitigt hohe Kosten und Zeitverschwendung

Itou-Kinzoku Co., Ltd., das seit 28 Jahren in Japan jede Art des einzigartigen kundenspezifischen Gummibänderstempels produziert hat, empfängt fortan Online-Bestellungen aus aller Welt. Dieser Dienst namens CRBS ermöglicht Kunden die freie Gestaltung von Bandinhalten entsprechend ihrer jeweiligen Bedürfnisse und basiert auf einem einfachen Bänderstempel. Mit CRBS können Anwender Originalstempel vollständig personalisieren, wie etwa Seriennummern in einer Fabrik und andere Arten, bei denen sich die inhaltliche Gestaltung kaum von allgemeinen Produkten, wie etwa Bürostempeln, unterscheidet.

Dieser Smart News Release enthält Multimedia. Vollständige Veröffentlichung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170227005066/de/

Custom rubber band stamp (Photo: Business Wire)

Kunden können den Preis eines einzigen einzeiligen Stempels auf ihrer Webseite ermitteln, woraufhin lediglich drei Schritte folgen, die weniger als eine Minute dauern. Es ist möglich, die Wortanordnung auf Bändern, die Zeichengröße, Druckbreite und 200 Schriftarten zu personalisieren. Ebenfalls können per E-Mail kompliziertere Spezifikationen angefordert werden. Kunden können mehrzeilige Stempel und die Druckpositionierung gestalten. Darüber hinaus kann aus zahlreichen Sprachen und nicht nur Englisch gewählt werden.

Der einfachste kundenspezifische Stempel wird innerhalb von drei Tagen nach dem abschließenden Korrekturlesen versendet. Der niedrigste Preis liegt bei 35 US-Dollar, was einem wesentlich besseren Kosten-/Nutzen-Verhältnis als Markierungsmaschinen entspricht. Takanobu Yamamoto, Präsident von Itou-Kinzoku, sagte: "Dienstleistungen für allgemeine kundenspezifische Stempel begrenzen die Kundenauswahl. Die Installation einer Maschine bedeutet eine enorme Investition anstelle einer hohen Markierungsleistung. Das heißt, für Anwender, die nur wenig Markierungsarbeit durchführen müssen, bestehen nur wenige Optionen. Wir glauben, dass unser kostengünstiger Dienst zur Verbesserung der Arbeitseffizienz beitragen kann."

CRBS ist eine der effektivsten Lösungen, um eine "einzigartige Markierungsausrüstung" ohne hohe Investition zu erhalten. Wer sich Gedanken um die Suche nach Ausrüstung für besondere Markierungen macht und hohe Kosten vermeiden möchte, der sollte vor der Installation teurer Maschinen diese Option in Betracht ziehen.

Itou-Kinzoku wurde 1986 als Mitglied der SANBY Co., Ltd. Group gegründet. Dem Unternehmen kommt eine besondere Rolle bei der Fertigung von vollständig kundenspezifischen Gummistempeln zu. Seine personalisierten Markenstempel werden in Japan bereits seit vielen Jahren von Krankenhäusern, Fabriken, Postämtern, Regierungsbüros und anderen Kunden unterstützt.

Itou-Kinzoku Webseite: http://silver.all-stamp.net/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170227005066/de/

Contacts:

Itou-Kinzoku Co., Ltd.

Taiki Yamamoto, +81-72-962-5586

trading@itou-kinzoku.co.jp