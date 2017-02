Nachdem der Volkswagen-Konzern am Freitagabend mit Zahlen zum Geschäftsjahr 2016 herausgekommen war, dachten viele, die Aktie (ISIN DE0007664039) würde am heutigen Montagmorgen mit kräftigen Gewinnen in den Handel gehen und durch dieses Zahlenwerk den Befreiungsschlag nach oben schaffen. Bislang sieht es jedoch nicht danach aus. Die Vorzugsaktie eröffnete zwar fester, in den Minuten danach bröckelte dieser anfängliche Gewinn jedoch ab, zeitweise lag der Kurs schon im Minus. Grund:

Eigentlich hatten die meisten mit diesen Ergebnissen gerechnet. 217,3 Milliarden Euro Umsatz, mehr als 2015, mehr als die Analysten im Schnitt vorhergesehen hatten, das war zweifellos gut. EBIT und Reingewinn über Vorjahr, das war klar, da das Gros des "Schadens" im Zuge der Abgasaffäre ins Geschäftsjahr 2015 gepackt worden war. Aber die Perspektiven fielen genauso vorsichtig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...