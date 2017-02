Smartvue ermöglicht über die "HPE Universal IoT"-Plattform weltweit sichere Videodienste für IoT-Geräte



Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Die Smartvue Corporation (www.smartvue.com) (http://www.smartvue.com/), führender Anbieter von IoT-Videodiensten, hat heute auf der größten Zusammenkunft der Mobilbranche einen Vertrag mit Hewlett Packard Enterprise (HPE) verkündet, in dessen Rahmen Videodienste für dessen innovative Plattform HPE Universal IoT (http://h41111.www4.hpe.com/solutions/iot/index.html) bereitgestellt werden.



"HPE hat sich dafür entschieden, Smartvue mit der Bereitstellung von Videodiensten für die Plattform HPE Universal IoT zu betrauen, da das Unternehmen Erfahrung, Skalierbarkeit und Sicherheit bietet", sagte Nigel Upton, Direktor und Geschäftsführer von HPE Universal IoT. "Smartvue ist ein wertvoller Partner in der IoT-Branche, der unsere Zielsetzung teilt, Unternehmen dabei zu helfen, geschäftliche Erkenntnisse an vorderster Front zu erhalten."



Die IoT-Videodienste von Smartvue verändern die Weise, in der Gerätehersteller des Internets der Dinge neuen Wert für ihre Kunden schöpfen und so neue Umsatzquellen erschließen. Diese End-to-End-Serviceplattform unterstützt angebundene Geräte über eine einfache und elegante Schnittstelle mit Videoaufnahmen, Sicherheit, Transport, Cloud-Speicherung, Verwaltung, Analysen und Vertrieb. Dies geschieht weltweit kostengünstig und skalierbar für praktisch jedes Gerät. Das Unternehmen verfügt mit 60 Gebrauchsmustern über das führende Portfolio der Branche.



"Wir treiben seit mehr als einem Jahrzehnt die Innovation im Bereich der Netzwerk-Videodienste voran und sind stolz auf die Zusammenarbeit mit fantastischen Unternehmen wie HPE, die in ihrer Branche im Bereich IoT führend sind", sagte Martin Renkis, CEO und Gründer der Smartvue Corporation. "Unser Ziel für Kunden besteht schlicht darin, mit sicheren, eleganten und einfachen Videodiensten aus IoT-Geräten messbaren neuen Wert zu schöpfen."



HPE wird auf dem Mobile World Congress eine Palette drahtloser HD-Videoüberwachungskameras demonstrieren, welche die Plattform HPE Universal IoT und globale IoT-Videodienste von Smartvue nutzen. Weitere Informationen können Sie auf dem Stand von HPE in Halle 8.1 (Stand C31) erhalten.



Über die Smartvue Corporation



Smartvue versetzt IoT-Gerätehersteller in die Lage, mit Videodiensten schneller, kostengünstiger und risikoärmer Wert zu schöpfen und Umsätze zu generieren. Smartvue ist in 140 Ländern verfügbar. Der Dienst verwaltet derzeit jährlich mehr als 10 Milliarden Minuten Video. www.smartvue.com.



