Paris - Der Ölpreis hat Luft nach oben, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Dies zumindest sei das Ergebnis einer Umfrage unter den Teilnehmern des S&P Platts London Oil & Energy Forums. Demnach würden 48 Prozent der Befragten in den kommenden zwölf Monaten einen Preis zwischen 55 US-Dollar und 65 US-Dollar je Barrel erwarten.

