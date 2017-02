In der vergangenen Woche erzielte der DAX auf Wochensicht ein Plus von 0,4 Prozent. Wäre die schlechte Performance am Freitag nicht gewesen, dann wäre dieses auch noch deutlich höher. Allerdings ging dem deutschen Leitindex kurz vor dem Wochenende die Puste aus. Er verlor 1,2 Prozent. Alles zu den weiteren Aussichten verrät Maximilian Völkl vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Maximilian Völkl im Gespräch mit Moderator Marco Uome. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen im langfristigen Kontext von Bedeutung sind.