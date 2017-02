Bern - Erstmals bietet die Schweizerische Post allen Stimmbürgern in einem öffentlichen Demo-System die Möglichkeit, E-Voting zu Hause in einer fiktiven Abstimmung kennenzulernen. Das System ist per sofort verfügbar. Ende Januar hat sich der Kanton Basel-Stadt als dritter Kanton für die E-Voting-Lösung der Post entschieden. Basel-Stadt will bereits 2018 bis zu 50 Prozent seiner Stimmberechtigten E-Voting anbieten können.

Die Post stellt ein Demo-System für die Bevölkerung zur Verfügung. In einer fiktiven Abstimmung können Interessierte den E-Voting-Prozess von A bis Z durchspielen. Es geht ganz einfach: Zuerst muss der Besucher einen virtuellen, digitalen Stimmausweis herunterladen. Dieser ersetzt für die Demo den physischen Stimmausweis, der bei einem Urnengang per Post zugestellt würde. Anschliessend führt das Demo-System den Nutzer in wenigen Schritten bis zum Abschluss der fiktiven Stimmabgabe. Das darunterliegende System entspricht dabei exakt der echten E-Voting-Lösung.

Zuschlag in Basel

Als dritter Kanton ...

Den vollständigen Artikel lesen ...