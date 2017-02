Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Montag wenig verändert in die neue Handelswoche gestartet. Das Pharmaschwergewicht Novartis und die Grossbankentitel UBS und CS sorgen mit ihren Abgaben für eine gewisse Belastung im SMI, während die Kursgewinne bei den schwerkapitalisierten Nestlé dagegen halten. Die allgemein freundliche Anlegerstimmung könnte mit Blick auf die weltweiten politischen Risiken einer zunehmenden Vorsicht der Anleger weichen, meinen immer mehr Marktbeobachter.

Wenig inspirierend präsentieren sich die Vorgaben aus Übersee. An der Wall Street ist der Leitindex Dow Jones Industrial nach seiner zehntägigen Rekordserie am Freitag kaum vom Fleck gekommen. Und in Asien kam es ebenfalls mehrheitlich zu einer Seitwärtsbewegung, dies allerdings bei negativem Vorzeichen. Im Tagesverlauf könnten die Angaben zum Konsumenten- sowie Wirtschaftsvertrauen in der EU sowie am Nachmittag die Entwicklung der Auftragseingänge bei den langlebigen Gütern in den USA für frischen Wind sorgen.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 09.30 Uhr 0,09% höher bei 8'533,70 Punkten. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, legt um 0,14% auf 1'350,42 zu und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,11% auf 9'345,73. Von den 30 wichtigsten Titeln stehen 20 im Plus, sieben im Minus und drei unverändert.

Die prozentual grössten Gewinne verzeichnen bei den Blue Chips Dufry mit +1,7%. Unternehmensspezifische News liegen ...

