Zürich - In den USA starteten die Börsen nach dem Feiertag vom Montag euphorisch in die kurze Handelswoche und Dow Jones, S&P 500 sowie markierten neue Rekordpreise. In Europa wurde der DAX mit hochgezogen und notierte kurz über 12'000 Punkten, wobei der Rekord vom April 2015 noch nicht ganz erreicht wurde. Am Freitag wurde aber wieder Luft abgelassen. Der SMI konnte über die Woche 0.2% zulegen, der DAX 0.4% und der S&P 500 0.7%.

Vom Protokoll des FOMC Meetings kamen am Mittwoch nicht viele Impulse, ein weiterer Zinsanstieg scheint näher zu rücken, aber wohl erst im Mai. Dennoch sanken die Renditen für zehnjährige Staatsanleihen in den USA von 2.44% auf 2.32%. In Deutschland nahm der Sinkflug unerwartet Fahrt auf. Vermutlich gab es Umschichtungen von französischen und peripheren Staatsanleihen in die sicheren deutschen. Die Rendite im zehnjährigen Bund sank über die Woche von 0.30% auf 0.20%, zurück auf das Niveau von vor der Wahl von D. Trump. Ein ähnliches Bild in der Schweiz, wo dieselbe Laufzeit von -0.24% auf -0.28% fiel.

Die Renditen für deutsche zweijährige Bundesanleihen sind bereits auf -0.95% gesunken, womit die SNB weiter unter Stützungsdruck kommt. Der EUR/CHF konnte aber über 1.06 gehalten werden. Der USD/CHF verzeichnete eine gewisse Volatilität. Vor einer Woche notierte der ...

