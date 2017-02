Noch zum 31.12.2015 hieß es bei der Deutschen Bank (WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008), dass 99% der Aktionäre Privatpersonen seien. Die Zahl der Aktionäre lag damals bei exakt 561.559, so das Unternehmen. Damals wurden 56% des Grundkapitals von in Deutschland Ansässigen gehalten. Weitere 22% lagen bei EU-Bürgern (außerhalb Deutschlands). Und Schweizer hielten demnach rund 7% des Grundkapitals der Deutschen Bank. Inzwischen sieht das etwas anders aus: Deutsche Bank: Neuer chinesischer Aktionär hält 3,04% Denn per 15. Februar 2017 weist die Deutsche Bank zwei neue Großaktionäre aus: Einmal den riesigen Vermögensverwalter BlackRock Inc. mit Sitz in New York, der laut Deutscher Bank per 15. Februar einen Anteil von immerhin 5,99%...

Den vollständigen Artikel lesen ...