FRANKFURT (Dow Jones)--Leicht erholt von den jüngsten Gewinnmitnahmen sind Europas Börsen am Montag in die neue Handelswoche gestartet. Größere Kursgewinne verhindern allerdings zwei abgesagte Fusionen und die damit sinkende Übernahmefantasie: Sowohl bei Deutsche Börse und LSE als auch Intesa und Generali werden keine Hochzeiten stattfinden. Der DAX legt 0,2 Prozent zu auf 11.830 Punkte, der Euro-Stoxx-50 gewinnt 0,4 Prozent auf 3.316 Zähler.

Stützend wirken aber neue Rekordstände an Wall Street. Daneben warten die Anleger bereits mit Spannung auf die Rede von US-Präsident Donald Trump vor dem Kongress in Washington. Die Investoren hoffen auf Details zu den Wirtschaftsplänen der neuen Regierung, vor allem aber zu den geplanten Steuersenkungen.

Die Erwartungen an Deregulierungsmaßnahmen, Infrastrukturprogramme und niedrigere Steuern haben die US-Börsen seit der Wahl von Trump zum Präsidenten beflügelt. Über Gemeinplätze ist Trump bislang aber nicht hinausgekommen. Es fehlen konkrete Zahlen und Zeithorizonte. Sollte Trump diese liefern, könnte dies die Börsen weiter nach oben treiben. Wenn nicht, ist eine Korrektur an den Aktienmärkten nicht auszuschließen.

Scheitern der Fusion mit LSE drückt Deutsche Börse

Mit dem sich abzeichnenden Scheitern der Fusion zwischen Deutscher Börse und London Stock Exchange (LSE) geraten beide Aktien unter Abgabedruck: Die LSE-Aktien fallen 3,2 Prozent, bei Deutsche Börse rutschen die DAX-notierten und die zum Umtausch eingereichten Stücke um je 5,2 Prozent. Die LSE hat in der Nacht zu Montag bekanntgegeben, dass sie sich nicht den Forderungen der EU-Kommission unterwerfen will. Diese fordert, dass sich die LSE von der strategisch wichtigen Handelsplattform MTS trennt. Händler halten diesen Grund allerdings für vorgeschoben und fürchten nun eher einen Rückzug von Vorstandschef Kengeter. An der Fusion hatten schließlich schon von Beginn an Zweifel bestanden, vor allem nach dem Brexit.

Kräftig nach oben geht es nach einer Fusions-Absage dagegen bei Intesa Sanpaolo. Die Aktien springen um 5,5 Prozent, nachdem die Bank einer Übernahme des Versicherers Generali eine Absage erteilt hat. Für Generali geht es um 4,3 Prozent nach unten. "Nachdem die ersten Gerüchte um eine Übernahme aufkamen, hat die Aktie 15 Prozent eingebüßt", sagt ein Händler. Aktionäre der Bank dürften Druck ausgeübt haben in Sorge um eine niedrigere oder gar ausfallende Dividende.

Abgaben bei VW nach Zahlen - Dividende stützt

VW stehen mit den Geschäftszahlen des Konzerns vom Freitagabend unter leichtem Druck und fallen 0,6 Prozent. Händler stufen die Daten als "durchwachsen" ein. Analyst Arndt Ellinghorst von ISI Evercore zeigt sich von ihnen wenig angetan: Das EBIT im vierten Quartal sei klar unter seiner Schätzung als auch der Konsensschätzung geblieben. Den Ausblick bezeichnet Ellinghorst als wenig inspirierend. Stützend wirkt indes die überraschend hohe Dividende. Die Ausschüttung je Vorzugsaktie soll auf 2,06 von 0,17 Euro je Aktie steigen. Analysten hatten 1,66 Euro je Anteil erwartet.

Banger Blick auf Nordex - Adidas fliegen dank Hochstufungen

Im TecDAX richtet sich der Blick auf Nordex. Anleger fragen sich, wann es hier zu ersten Zeichen einer Bodenbildung kommt. Die Aktie war nach der Umsatzwarnung des Unternehmens aggressiv abverkauft worden. Am Freitag brach sie um 19 Prozent ein nach 16 Prozent am Vortag. Auch am Montag geht die Talfahrt mit 3 Prozent Minus weiter. Hier drücken Verkaufsempfehlungen zweier Banken: Die Deutsche Bank hat die Aktien auf "Sell" abgestuft mit einem Kursziel von 14 Euro und Kepler Cheuvreux sieht das Ziel sogar nur noch bei 11 Euro nach zuvor 27 Euro und ruft ebenfalls zum "Reduzieren" auf.

Adidas profitieren dagegen von zwei Kaufempfehlungen. So hat die UBS die Aktie auf "Buy" nach "Neutral" erhöht, und von RBC wurde sie auf "Outperform" hochgenommen. Die Aktien springen danach mit 3,7 Prozent Plus an die DAX-Spitze.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.315,85 0,36 11,76 0,77 Stoxx-50 3.073,74 0,06 1,77 2,10 DAX 11.829,53 0,22 25,50 3,04 MDAX 23.337,95 -0,03 -7,16 5,18 TecDAX 1.894,89 0,48 9,08 4,59 SDAX 9.923,09 0,34 33,95 4,24 FTSE 7.270,24 0,37 26,54 1,78 CAC 4.850,02 0,10 4,78 -0,25 Bund-Future 166,21 -0,11 1,26 DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Fr, 17.30 Uhr EUR/USD 1,0574 +0,1% 1,0560 1,0576 EUR/JPY 118,67 +0,1% 118,53 118,79 EUR/CHF 1,0651 +0,1% 1,0641 1,0641 GBP/EUR 1,1739 -0,0% 1,1793 1,1814 USD/JPY 112,22 -0,0% 112,24 112,30 GBP/USD 1,2413 -0,3% 1,2454 1,2494 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,56 53,99 +1,1% 0,57 -1,6% Brent/ICE 56,59 55,99 +1,1% 0,60 -1,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.254,79 1.256,90 -0,2% -2,11 +9,0% Silber (Spot) 18,38 18,37 +0,1% +0,01 +15,4% Platin (Spot) 1.027,20 1.027,95 -0,1% -0,75 +13,7% Kupfer-Future 2,67 2,68 -0,3% -0,01 +6,6% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 27, 2017 03:53 ET (08:53 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.