Um 10: DAX stabilisiert sich nach Freitagsrutsch - Trump ist gefordert

Der deutsche Aktienmarkt muss sich zum Wochenstart erst einmal vom Rutsch am Freitag und dem offensichtlichen Scheitern an der Marke von 12.000 Punkten erholen. Der Index stabilisiert sich zunächst über der Marke von 11.800 Punkten.

In dieser Woche wird wieder einmal Donald Trump die Märkte in Atem halten. Morgen Nacht wird er eine Rede über seine Politik vor dem US-Kongress halten. Nachdem Trump die Märkte auf die Folter gespannt hat, brennen sie nun darauf, Details zu den bereits als "phänomenal" angekündigten Steuerplänen zu erfahren. Damit dürfte der Mittwoch wohl der spannendste Tag am deutschen Aktienmarkt werden. Die Erwartungen sind hoch und die Wall Street in Vorfreude heiß gelaufen. Das bedeutet, wir könnten in der vergangenen Woche den vorläufigen Hochpunkt auch im DAX gesehen haben, wenn Trump nicht liefert.

