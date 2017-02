IRW-PRESS: Destiny Media Technologies Inc.: Destiny Media bietet fortschrittliche Video-Rendering mit neuer Clipstream®-Version

Destiny Media bietet fortschrittliche Video-Rendering mit neuer Clipstream®-Version

Vancouver (British Columbia), 27. Februar 2017. Destiny Media Technologies (TSXV: DSY, OTCQX: DSNY) meldete heute, dass es die nächste Generation des Players veröffentlicht hat, der beim Clipstream®-Hosting- und -berichtsystem verwendet wird. Bei dieser Version wird zum ersten Mal in dieser Branche der Grafikprozessor unterschiedlicher Geräte verwendet, um die Videodarstellung im Browser mit einer Browser-Technologie namens WebGL zu verbessern. Der neue Player, der über das eigene JavaScript-Wiedergabesystem von Clipstream gesteuert wird, bietet Zugriff auf Ressourcen, die mit herkömmlichen Technologien nicht verfügbar sind, um das Video hochzuskalieren und zu verbessern, und sorgt somit für eine bessere Erlebnis des Betrachters. WebGL, das ursprünglich für die Anwendung bei der 3-D-Wiedergabe und der Spieleentwicklung konzipiert wurde, ist eine untergeordnete 3-D-Grafik-Programmierschnittstelle, die dem Clipstream-Player Zugriff auf weitere leistungsstarke Ressourcen bietet und somit eine Verbesserung der Videodarstellung ermöglicht. Der neue Player beinhaltet auch eine Reihe weiterer Fehlerbehebungen und Leistungsoptimierungen.

Die Veröffentlichung unseres neuen Players ist ein weiterer bedeutsamer Meilenstein bei der kontinuierlichen Verbesserung unseres Clipstream®-Services, sagte Steve Vestergaard, Chief Executive Officer von Destiny Media Technologies. Der neue Player basiert auf Techniken, die aufgrund der einzigartigen Integration unserer Technologie nur uns zur Verfügung steht. Diese Techniken ermöglichen Zugriff auf weitere bedeutsame Ressourcen, um die Videoqualität auf zahlreichen Geräten erheblich zu steigern. Die Entwicklung wird fortgesetzt und wir hoffen, in einigen Monaten, wenn unsere nächste Version veröffentlicht wird, weitere Verbesserungen erzielt zu haben.

Als Software-basierte Lösung, die mit zwei Dutzend Patenten geschützt ist, bietet dieser Player, der zur Videowiedergabe das HTML 5-Canvas-Element und JavaScript verwendet, ein hohes Maß an Funktionalität, einschließlich einer HEVC-Unterstützung und einer Sicherheit, die bei anderen Lösungen nicht verfügbar sind.

Clipstream® ermöglicht es auch technisch weniger versierten Nutzern, Videos hochzuladen, die mit allen modernen Internet-Browsern abgespielt werden können, einschließlich jener, die auf Fernsehern, PCs und Mobilgeräten installiert sind. Der Service wandelt Videos von einer Reihe herkömmlicher Formate automatisch in das Clipstream®-Format um. Die Nutzer werden anschließend einen Link erhalten, der in eine Website integriert und/oder direkt per E-Mail verschickt werden kann. Eine kostenlose Demo-Version des Video-Hosting-Services Clipstream von Destiny Media, einschließlich aller neuesten Funktionen, finden Sie unter clipstream.com/register.html.

Über Destiny Media Technologies Inc.

Destiny Media Technologies bietet Dienstleistungen, die es den Inhabern von Inhalten ermöglichen, ihre digitalen Audio- und Video-Inhalte auf sichere Weise im Internet zu verbreiten. Die beiden führenden Produkte des Unternehmens sind Clipstream® und Play MPE®. Clipstream (www.clipstream.com) ist ein automatisierter, hochverfügbarer Video-Hosting-Service, der auf einem eigenen JavaScript-Wiedergabesystem basiert. Dieser Ansatz, der mit zwei Dutzend angemeldeten und erteilten Patenten geschützt ist, ist wesentlich sicherer und flexibler als herkömmliche Videoansätze. Play MPE® (www.plaympe.com) stellt eine standardisierte Methode für den sicheren und kosteneffizienten Vertrieb von vorab veröffentlichter Musik an Radiostationen und andere Profis der Musikbranche dar, bevor diese verkaufsbereit ist. Es ist durch erteilte Sicherheits- und Wasserzeichenpatente geschützt. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.dsny.com.

Kontakt:

Steve Vestergaard. CEO steve@dsny.com 604 328 3893

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39039 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39039&tr=1

ISIN US25063G2049

AXC0053 2017-02-27/10:30