Bad Marienberg - Die deutsche Wirtschaft hat sich im Schlussquartal 2016 spürbar erholt und dürfte etwas mehr Schwung in das neue Jahr mitgenommen haben als bisher erwartet, so die Deutsche Bundesbank in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Aufgrund einer optimistischeren Annahme für das Wirtschaftswachstum im ersten Quartal (+0,6%) erhöht KfW Research seine Konjunkturprognose für 2017 leicht auf 1,4% (Vorprognose: 1,3%).

