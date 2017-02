Stadtlohn - Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) ist am Freitagmorgen bei 11.931 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen, so die Experten von "day-trading-live.de". Die Bullen hätten zwar versucht, den Index rasch in Richtung der 11.950 Punkte zu schieben, seien aber gescheitert.

Den vollständigen Artikel lesen ...