- Bremen und Leipzig mit den höchsten Beiträgen - Günstigste Mitgliedschaft bieten Wolfsburg, Leverkusen und Freiburg - Nur sechs Vereine verlangen eine Aufnahmegebühr



Fast eine Million Deutsche sind Mitglieder in einem Verein der ersten Fußball-Bundesliga. Doch welche Vorteile bietet eine Mitgliedschaft eigentlich und was kostet sie? Das Vergleichsportal Netzsieger (www.netzsieger.de) hat die Konditionen zur Vereinsmitgliedschaft der Bundesligaclubs einmal genauer unter die Lupe genommen - und erhebliche Unterschiede festgestellt.



So ist die Vereinsmitgliedschaft bei Werder Bremen mit 168 Euro im Jahr die teuerste aller Bundesligisten. 100 Euro zahlen die rund 500 Vereinsmitglieder vom Bundesliga-Aufsteiger Leipzig: Platz zwei im Ranking. Den geringsten Beitrag zahlen mit 30 Euro im Jahr die Anhänger des Vfl Wolfsburg, gefolgt von Bayer Leverkusen (35 Euro) und dem SC Freiburg (40 Euro).



Bremen mit attraktiven Sonderaktionen



Den Kosten der Mitgliedschaft stehen natürlich diverse Anreize und Vergünstigungen gegenüber. Alle Bundesliga-Vereine bieten beispielsweise ein Vorverkaufsrecht auf Karten an. Weitere Vorteile sind Stimm- und Mitspracherechte bei Versammlungen sowie Rabatte auf Fanartikel oder auch Treffen mit Spielern. Den geringsten Umfang bietet dabei Leipzig: Zwar bekommen Mitglieder neben einem Begrüßungspaket, Mitgliederausweis und Fanmagazin das übliche Vorverkaufsrecht für Karten - ein Treffen mit der Mannschaft oder einen sogenannten Motivationstag im Verein ist jedoch nur den Mitgliedern der Kategorie Silber und Gold vorbehalten. Die Jahresgebühr steigt dann aber auf 500 bzw. 1000 Euro.



Ganz anders sieht es beim SV Werder Bremen aus: Zwar ist die Mitgliedschaft die teuerste, allerdings erhalten Jugendliche unter 18 Jahren, neben den obligatorischen Vorteilen und einer Ermäßigung, freien Eintritt zu Bundesligaspielen.



Auf Fanbindung setzt auch der 1. FC Köln. So gewährt der Verein neben allerlei personalisierter Fanartikel günstige Fahrten zu allen Auswärtsspielen inklusive Eintrittskarten. Eine besondere Zusammengehörigkeit mit seiner Stadt abseits des Fußballs demonstriert der FC Augsburg: Die Mitglieder erhalten ermäßigten Eintritt in das Museum der Augsburger Puppenkiste. Die Hertha aus der Hauptstadt schafft indes das lästige Warten beim Einlass ab - Vereinsmitglieder können separate Stadioneingänge nutzen.



Aufnahmegebühr bei sechs Clubs - Stimmrecht bei Leipzig und Bayern eingeschränkt



Eine Aufnahmegebühr verlangen indes nur sechs Vereine. Diese ist mit 20 Euro bei Eintracht Frankfurt am höchsten. Der FC Bayern München erhebt hingegen nur drei Euro, allerdings ist das Mitbestimmungsrecht beim Rekordmeister eingeschränkt: Um bei der Vollversammlung ein Stimmrecht zu erhalten, muss die Mitgliedschaft älter als ein Jahr sein. Ähnlich verhält es sich bei Leipzig. Ein Stimmrecht bei der Vollversammlung erhalten nur Fördermitglieder, die einen bestimmten Betrag zahlen. Der einzige Verein, der seinen Mitgliedern kein Stimmrecht gewährt, ist Bayer Leverkusen.



Das komplette Ranking sowie eine Infografik zu den Kosten und gesamten Mitgliedschaftsvorteilen ist hier zu finden: https://www.netzsieger.de/ratgeber/bundesliga-mitgliedschaften



Über Netzsieger



Netzsieger steht für unabhängige Verbraucherberatung. Das Startup aus Berlin beschäftigt bereits mehr als 30 Mitarbeiter und gehört zu den führenden Vergleichsportalen im deutschsprachigen Raum. Die erfahrenen Redakteure vergleichen die ganze Bandbreite moderner Produkte und Services - von Software über Versicherungen bis hin zu Elektro-Artikeln. Netzsieger informiert Verbraucher übersichtlich, prägnant und seriös. Ziel ist es, den Lesern die beste Entscheidungshilfe im Dschungel der Produkte und Angebote zu bieten. Mittlerweile begleiten die hochwertigen, umfangreichen Testberichte Millionen von Verbrauchern jährlich bei ihren individuellen Kaufentscheidungen. Alle Vergleichstests stehen jedem Interessenten dabei frei und kostenlos zur Verfügung.



