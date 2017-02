FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Sportartikelhersteller Adidas wird aus Sicht von Analysten noch eine ganze Weile einen guten Lauf haben. Der Markt für Sportartikel werde weiter wachsen und Unternehmen mit einer starken Präsenz im Bereich Schuhe wie Adidas würden zu den größten Profiteuren gehören, schrieb Analyst Piral Dadhania von der Investmentbank RBC am Montag in einer Studie. Der Wachstumsmotor von Adidas sei gut geölt, vor allem was Lifestyle-Artikel angehe.

RBC stufte die Aktie des Dax-Konzerns von "Sector Perform" auf "Outperform" hoch. Ähnlich optimistisch zeigte sich die Schweizer Bank UBS , die ihre Einschätzung für Adidas von "Neutral" auf "Buy" setzte. Beide Häuser hoben ihre Kursziele für die Aktie auf 180 Euro an. An der Börse verlieh dies den Papieren am Montagvormittag Auftrieb: Der Kurs von Adidas stieg zuletzt auf 158 Euro. Im Oktober 2016 hatte die Aktie ihr bisheriges Hoch bei 160,30 Euro markiert.

UBS: ADIDAS IST KRISENFESTER ALS FRÜHER

UBS-Analyst Fred Speirs geht davon aus, dass Adidas in diesem Jahr sowohl beim Umsatz als auch bei der Bruttomarge positiv überraschen könnte. In der Vergangenheit habe der Konzern aufgrund interner Fehler oder externer Faktoren auch schon mal enttäuscht, inzwischen sei das Geschäftsmodell aber krisenfester, so Speirs. Auch in den USA nehme das Geschäft zunehmend Fahrt auf und Adidas dürfte bei den Fachhändlern mehr und mehr gefragt sein.

Der seit Herbst amtierende Adidas-Chef Kasper Rorsted wird am 8. März seine erste Jahresbilanz vorlegen und dann auch einen Ausblick auf das laufenden Jahr geben. Kurz danach ist ein Kapitalmarkttag geplant. Speirs geht davon aus, dass der Konzern im laufenden Jahr ein Wachstum beim Nettogewinn von rund 15 Prozent in Aussicht stellen wird. Speirs selbst traut dem Konzern im laufenden Jahr ein Gewinnplus je Aktie von 24 Prozent zu.

RBC FIEBERT AUF KAPITALMARKTTAG HIN

RBC-Experte Dadhania erwartet, dass Rorsted die bis 2020 laufende Strategie von Adidas schrittweise nachjustieren wird und erhofft sich beim Kapitalmarkttag Aussagen über das weitere Vorgehen des Konzerns in den USA sowie zu möglichen Verkäufen. Den Verkauf des Golfausrüstergeschäfts hatte Adidas bereits angekündigt, aber noch nicht umgesetzt. Seit Jahren kursieren zudem immer wieder Gerüchte über eine Trennung von der Fitnesstochter Reebok.

