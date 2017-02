Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - ZTE Corporation (0763.HK /

000063.SZ), ein bedeutender internationaler Anbieter von

Telekommunikations-, Unternehmens- und

Verbraucher-Technologielösungen für das mobile Internet, gab heute

bekannt, dass das Unternehmen gemeinsam mit Intel® Corporation eine

5G IT Baseband Unit (BBU) der nächsten Generation herausgebracht hat.

Die IT BBU ist die erste 5G RAN-Lösung, die auf SDN/NFV (Software

Defined Networking/Network Function

Virtualisation)-Virtualisierungstechnologien basiert.



Die modulare IT BBU setzt fortschrittliche

SDN/NFV-Virtualisierungstechnologien ein und ist

2G/3G/4G/Pre5G-kompatibel, unterstützt Cloud-Radio Access Networks

(C-RAN), Distributed-RAN (D-RAN) und 5G Central Units und Distributed

Units (CU/DU) und ist mit diesen robusten Fähigkeiten bestens für die

zukünftige Weiterentwicklung ausgerüstet. IT BBU steht für eine neue,

auf Intel®-Architektur basierende Generation von Plattform für die

modulare Baseband-Verarbeitung, die über enorme Kapazität, hohe

Integration und multimodale flexible Netzwerkfunktionen verfügt, dank

ausgeklügelter Algorithmen und Mechanismen den Energieverbrauch

deutlich reduzieren kann, vertikale und flexible, auf mehrere

Szenarien ausgelegte Bereitstellung in Unternehmen gewährt und

hybride 4G- und 5G-Netze unterstützen kann, um die Investitionskosten

des Betreibers wirksam zu schützen.



Mobilfunknetze werden in Umfang und Funktionen traditionell durch

den Ausbau der Hardware erweitert, eine Methode, die allerdings

sowohl den Energieverbrauch als auch die Betriebs- und

Wartungskomplexität erhöht, was sich in erhöhten Gesamtbetriebskosten

(TCO) niederschlägt und damit negativ auf eine langfristige

Weiterentwicklung und Evolution der Netze auswirkt. ZTEs neue

Netzwerkplattform-Generation nutzt SDN/NFV-Technologien, um diesen

Herausforderungen zu begegnen. Mit der Virtualisierung der Funktionen

von Netzwerkgeräten kann die Plattform für Baseband-Verarbeitung

diversifizierte Netzwerkfunktionen flexibler übertragen, was,

zusätzlich zur Senkung der gesamten Investitionskosten,

Netzwerkimplementierung und -optimierung deutlich beschleunigt



"Intel-Technologie hält die Cloud und Milliarden von

intelligenten, vernetzten Geräten am Laufen, und wir freuen uns

deshalb sehr, auf dem Gebiet 5G partnerschaftlich zusammen zu

arbeiten. Unsere tiefgreifende Zusammenarbeit wird die langfristige

Entwicklung beider Unternehmen unterstützen", erklärt Jianguo Zhang,

Senior Vice President ZTE. "Als führender Anbieter von

Kommunikationsausrüstungen und -lösungen engagiert sich ZTE stark für

Forschung und Entwicklung bei den Virtualisierungstechnologien, und

5G ist Teil unserer Kernstrategie. Die Kooperation zwischen ZTE und

Intel wird ein einfacheres, flexibleres und offenes Netzwerk für

Telekom-Betreiber liefern und deutlichen Mehrwert für die Anwender

bringen".



"Wir stellen fest, dass die Kommunikationsdienstleister die

SDN/NFV-Technologien zügig als Grundlage für ihre 5G-Netze

übernehmen", sagt Sandra Rivera, Corporate Vice President bei Intel

Corporation und General Manager der Network Platforms Group. "Unser

Ziel gemeinsam mit ZTE ist, die kommerziellen, cloud-fähigen

5G-Netzwerklösungen zu beschleunigen. ZTE hat mit der funktionalen

intelligenten Integration der neuesten Intel® Architektur-Prozessoren

demonstriert, dass diese Transformation im Netzwerk für die

Anforderungen von 5G-Netzen realisiert werden kann, einschließlich

extrem niedriger Latenz, sehr hoher Bandbreite und erweiterter

Kapazität".



Informationen zu ZTE



ZTE ist Anbieter von fortschrittlichen Telekommunikationssystemen,

mobilen Endgeräten und Technologielösungen der Enterprise-Klasse für

Verbraucher, Carrier, Unternehmen und Kunden des öffentlichen

Sektors. Die Bereiche Telekommunikations- und Informationstechnologie

gehen zusehends ineinander über, und ZTE setzt sich im Rahmen seiner

M-ICT-Strategie dafür ein, seinen Kunden hervorragende, integrierte

und durchgängige Innovationen zu liefern, die Werthaltigkeit bieten.

Die Produkte und Services von ZTE finden bei mehr als 500 Betreibern

in über 160 Ländern rund um den Globus Absatz, seine Aktien werden an

den Börsen von Hongkong und Shenzhen gehandelt (H Share Stock Code:

0763.HK / A Share Stock Code: 000063.SZ). Das Unternehmen investiert

zehn Prozent seines jährlichen Umsatzes in Forschung und Entwicklung

und spielt darüber hinaus eine wichtige Rolle in einer Reihe von

internationalen Gremien zur Entwicklung neuer Standards. ZTE hat sich

der gesellschaftlichen Verantwortung der Unternehmen verschrieben und

ist Mitglied des UN Global Compact, des globalen Pakts der Vereinten

Nationen. Weitere Informationen finden Sie unter www.zte.com.cn.



Intel ist eine eingetragene Marke der Intel Corporation in den

Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.



