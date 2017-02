Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-02-27 / 10:25 Das Hanseatische Oberlandesgericht hat jetzt die Verurteilung der liechtensteinschen Commodity Mida Trading AG bestätigt. Die Edelmetallhändlerin muss dem Kunden das ganze Geld, das er eingesetzt hatte, ersetzen. Die Revision zum Bundesgerichtshof wurde ausdrücklich nicht zugelassen. Das Urteil ist rechtskräftig. Die beiden Entscheidungen wurden von den auf das Bank- und Kapitalmarktrecht spezialisierten Hamburger Gröpper Köpke Rechtsanwälten erstritten. Zum Hintergrund: Die Commodity Mida Trading AG bot dem Anleger über das Edelmetallkonto den physischen Erwerb und die Einlagerung von Edelmetallen an. Sie bewarb das Angebot mit Aussagen wie "Investieren in das Unvergängliche, ist die einzig wahre Währung", Gold und Silber sind immer noch unterbewertet, Rettungsboot für Ihr kleines oder großes Vermögen und Wertsicherung." Das überzeugte den Anleger und er kaufte im Vertrauen auf diese Aussagen für insgesamt EUR 30.000,00 Gold und Silber. Als er die Kaufabrechnung erhielt und mit den damaligen amtlichen Kursen verglich, staunte er. Und vermutete deshalb, dass ihm die Edelmetalle mit hohen Aufschlägen verkauft. Das hatte ihm aber niemand gesagt. Die daraufhin beauftragten Gröpper Köpke Rechtsanwälte klärten den Sachverhalt für den Anleger dann auf und brachten in Erfahrung, dass die Commodity Mida Trading AG tatsächlich zusätzlich zu den Kosten wie dem Aufgeld und den Testatkosten eine 15%-ige Handelsmarge einstrich. Jetzt fühlte sich der Anleger getäuscht und machte Schadensersatzansprüche geltend. Das Hamburger Landgericht verurteilte die Commodity Mida Trading AG daraufhin wegen Betrugs zur Zahlung des Schadens, die das Urteil mit dem Rechtsmittel der Berufung angriff. Jetzt hat das Berufungsgericht das Urteil im Kern bestätigt und ausgeführt: "Sie [Commodity Mida Trading AG] hat ihre vorvertraglichen Pflichten verletzt, indem sie die nicht auf den Edelmetallkauf entfallenden Kosten in den Vetrragsunterlagen unzutreffend, nämlich ohne die Erwähnung der Handelsmarge in Höhe von 15%, darstellte." Und ergänzte: "Entscheidend ist, dass die Beklagte hier den falschen Eindruck vermittelte, dass EUR 30.000,00 in Edelmetalle investiert würden und nur die im Kostenverzeichnis genannten Kosten für den Interessenten anfielen. Ein zusätzlicher Abzug von 15%, also EUR 4.500,00 ... ist für die Entscheidung des Anlegers zum Vertragsschluss aber offenkundig bedeutsam, da dieser Betrag neben dem Agio und den Kosten ... erst durch einen Wertzuwachs ausgeglichen werden muss, damit es sich um eine lohnende Investition handelt." Ob es sich um eine einen Betrug indizierende Täuschung des Anlegers, davon ging das Landgericht aus, handelte, musste das Oberlandesgericht mit diesem Begründungsanstaz indes nicht klären und ließ das im gegensatz zum Landgericht deshalb, konsequent, offen. "Diese Entscheidung", sagt der geschäftsführende Gröpper Köpke Rechtsanwalt Matthias Gröpper, "unseres Wissens das erste Berufungsurteil gegen die Commodity Mida Trading AG. Und aus Sicht der Kunden des Edelmetallhändlers ausgesprochen erfreulich. Denn jetzt kann jeder, der beim Kauf nicht über die unseres Erachtens exorbitante Handelsmarge aufgeklärt worden ist, Schadensersatzansprüche gegen das liechtensteinsche Unternehmen geltend machen." Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: GRÖPPER KÖPKE Rechtsanwälte Schlagwort(e): Finanzen 2017-02-27 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 547557 2017-02-27

