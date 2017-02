Autowerte, Trump und China-Daten im Fokus!

Mit dem Ende der vergangenen Wochen können die DAX-Bullen nicht zufrieden gewesen sein. Es bleibt abzuwarten, ob wir nur einige Gewinnmitnahmen gesehen haben oder ob die Unsicherheit auf breiter Front zurück ist. Dies ist ein Grund für Sebastian Bleser, Experte für Anlage- und Hebelprodukte, bei HypoVereinsbank onemarkets, in seinem wöchentlichen Marktkommentar auf die wichtigsten Entwicklungen zu schauen.

Die abgelaufene Woche hatte zwei Gesichter. Während in der ersten Hälfte vor allem gute Wirtschaftsdaten und Unternehmenszahlen den Bullen in die Karten spielte, übernahmen zum Wochenschluss wieder die Bären das Ruder und drückten den DAX® fast auf Vorwochenniveau. Hier spielte zum einen Gewinnmitnahmen als auch die erneute Nervosität mit Blick auf die bevorstehenden Wahlen in Europa eine maßgebliche Rolle.

Zu den DAX®-Gewinnern der Woche zählten thyssenkrupp (Verkauf der Amerika-Sparte), Deutsche Telekom (kommende Woche werden Zahlen veröffentlicht) und Fresenius Medical Care (gute Unternehmenszahlen). In der zweiten Reihe dominierten die Minus-Zeichen. Hier kamen vor allem die Aktien von Nordex nach einem schwachen Ausblick auf 2017 unter Druck und verloren in den letzten beiden Handelstagen der Woche rund ein Drittel des Wertes.

