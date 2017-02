Berlin (ots) - Der Generalsekretär der Berliner CDU, Stefan Evers, hat den Regierenden Bürgermeister Müller angegriffen, der gleichzeitig Aufsichtsratschef der Flughafengesellschaft ist. Das Gremium habe sich in Personalentscheidungen nicht einzumischen, sagte Evers am Montagmorgen im rbb-Inforadio. Es sei eine Entscheidung, die in die alleinige Zuständigkeit von Flughafenchef Mühlenfeld falle.



Sollte Müller tatsächlich von der Entlassung des Technikchefs überrascht worden sein, könne es sein, dass der Stuhl von Flughafenchef Mühlenfeld wackele. "Dann haben wir es sicherlich auch mit Michael Müllers verletzten Eitelkeiten zu tun. Jeder, der ihn kennt, weiß, dass das regelmäßig zum Kurzschluss führt."



Mühlenfeld hatte den Technikchef entlassen und in einem Interview betont, die Vorgänge seien dem Aufsichtsrat bekannt gewesen. CDU-Generalsekretär Evers sagte dazu: "Wenn sich erweisen sollte, und ich halte es [...] für die wahrscheinlichere Variante, dass Michael Müller öffentlich die Unwahrheit verbreiten ließ, dann hätte er ein politisches Problem."



