Berlin (ots) - Der Filmproduzent Nico Hofmann hat mehr demokratisches Engagement in Deutschland gefordert.



Hofmann sagte am Montag im rbb-Inforadio, es gehe "darum, klar die Stimme zu erheben und sehr, sehr klar aufzutreten": "Die Menschen, die demokratisch in diesem Land leben wollen, müssen ihre Stimme hörbar machen - und viele tun das nicht. Die Mehrzahl sind nicht diejenigen, die im Moment auf AfD-Webseiten Hassparolen runterbeten. Das ist nicht die Mehrheit der Menschen in diesem Land und ich kann nur hoffen, dass die deutliche Mehrheit in diesem Land, die demokratisch leben will, ihre Stimme hörbar macht."



Kritisch äußerte sich Hofmann auch über die Entwicklung in den USA nach der Wahl von Donald Trump. Aus seiner Sicht sei die "Weltsituation zum allerersten Mal wirklich beängstigend": "Ich kann nur jeden davor warnen, sich das in Ruhe anzuschauen! Also das schwappt in einer Geschwindigkeit in unser Leben, auch ins politische Leben. Ich finde es unerträglich. Ich finde es unerträglich, dass sich ein Staatsmann eines anderen Landes in mein Lebensgefühl, in meine politische Wirklichkeit, auch in mein Solidarsystem, was ich hier in Deutschland und in Europa empfinde, einmischt auf diese unangenehme Art und Weise. Und ich glaube, wir können uns nur warm anziehen."



Ähnlichen Entwicklungen müsse man in Europa entschieden entgegentreten, betonte Hofmann. Die Europäer seien stark genug, "gegenüber Amerika sehr gleichberechtigt, auf Augenhöhe aufzutreten". In den USA breite sich ein "Klima von Hass und Missgunst und Aggression" aus: "Das sind Dinge, die ich hier in Deutschland nicht erleben will."



Das Interview mit Nico Hofmann ist Teil der Serie "10 Ideen - Das braucht Deutschland", die bis 10.März werktäglich um 10.45 Uhr im rbb-Inforadio zu hören ist.



