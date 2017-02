Die kanadische I-Minerals Inc. (WKN A0LG9N / TSX-V IMA) entwickelt das in den USA gelegene Bovill-Projekt. Dort will man qualitativ hochwertige Minerale wie Quarz, Kalifeldspat und Kaolin sowie das natürliche Nanotechmaterial Halloysit abbauen. Wir konnten mit CEO Thomas Conway sprechen und uns erklären lassen, was I-Minerals bzw. Bovill von der Konkurrenz abhebt.

Den vollständigen Artikel lesen ...