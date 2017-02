Frankfurt - Die neue Woche startet datenseitig mit der monetären Entwicklung in der Eurozone, berichten die Analysten der Helaba.Bislang seien die Zuwachsraten der Geldmengen verhalten gewesen und auch die Kreditvergabe habe nur knapp oberhalb der 2%-Marke expandiert. Die EZB beanspruche die Steigerung der Kreditwachstumsrate aus dem negativen Bereich heraus zwar als ihren Erfolg. Der Blick auf die aggregierten Bankbilanzen in der Eurozone zeige aber, dass es trotz der Anleihekäufe im Gegenwert von rund 1,7 Bio. EUR nicht gelungen sei, die Gesamtbilanz des Bankensektors über das Niveau von 2015 auszuweiten. Vor diesem Hintergrund rechnen die Analysten der Helaba mit einer weiterhin verhaltenen Geldmengenexpansion, auch deswegen, weil Umschichtungen aus längerfristigen Bankverbindlichkeiten in Geldmengenbestandteile eine sinkende Dynamik aufweisen würden.

Den vollständigen Artikel lesen ...