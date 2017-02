Frankfurt - Der wirtschaftspolitische Kurs der neuen US-Regierung beschäftigt auch die Sparer in Deutschland: Knapp ein Drittel erwartet negative Auswirkungen auf das eigene Vermögen, so die Deutsche Börse AG.Zu diesem Ergebnis komme das aktuelle Anlage-Barometer der Deutsche Börse Commodities GmbH, das auf einer repräsentativen Emnid-Umfrage basiere. Insgesamt würden sich derzeit 58 Prozent der Deutschen um ihr eigenes Vermögen sorgen - ein Anstieg um fast 10 Prozentpunkte seit Oktober 2016. Gehe es um die allgemeine Situation an den Finanzmärkten, würden zwei Drittel der Deutschen die Lage als unsicher einschätzen. Damit bleibe die gefühlte Unsicherheit seit Oktober auf konstant hohem Niveau.

Den vollständigen Artikel lesen ...