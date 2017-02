Donald Trump ist und bleibt einer der ganz wichtigen Impulsgeber für die Märkte. Morgen wird sich Trump zum ersten Mal im Kongress über seine Pläne äußern. An den Börsen erhofft man sich vor allem Details zu seiner Steuerpolitik. Jochen Stanzl von CMC Markets sieht Trump nach seiner Ankündigung einer "phänomenalen" Steuerreform in der Pflicht. An den Börsen erwartet der Experte viel Bewegung. Außerdem spricht Stanzl über den DAX-Rücksetzer am Freitag und erklärt, wie es weitergehen könnte.