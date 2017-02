Das Wertpapier des Sportartikelherstellers Adidas setzt sich gleich zu Beginn dieser Handelswoche an die DAX-Spitze und profitiert von einer Kaufempfehlung - zugleich ist die Aktie auf ein frisches Jahreshoch angesprungen und kämpft sich sukzessiv an ihre Allzeithochs heran.

Bis Mitte August 2016 hinein sonnte sich die Adidas-Aktie in einem festen Aufwärtstrend, verlor jedoch ab dem Sommer deutlich an Aufwärtsdynamik und beendete das abgelaufene Jahr mit einem finalen Verlaufshoch bei 160,30 Euro. Bis Anfang November kam es aber zu einer Korrekturbewegung zurück auf das Niveau von 129,60 Euro - was nur ganz knapp über dem 38,2 % Fibonacci-Retracement und somit dem minimalen Korrekturziel gelegen hat. Von dort aus startete anschließend wieder eine etwas flachere Erholungsbewegung und brachte Ende Januar ein Verlaufshoch von 156,35 Euro hervor, jedoch blieb ein nachhaltiger Kursanstieg zurück an Jahreshochs aus 2016 aus. Erst nach einem zwischengeschalteten Test ...

