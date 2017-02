Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts019/27.02.2017/10:50) - Weltweit sind Konzerne massiv von ihrer IT-Infrastruktur abhängig. Ein unerwarteter Datenverlust hat oft den Stillstand des gesamten Betriebes zur Folge. "Neben den enormen finanziellen Schäden leidet auch meistens die Reputation des Unternehmens", berichtet Nicolas Ehrschwendner, Geschäftsführer der Attingo Datenrettung. "In solchen Fällen rekonstruieren unsere Ingenieure rund um die Uhr und auch am Wochenende die verlorengeglaubten Daten betroffener Kunden." Unerwarteter Datenverlust - 16 TeraByte verloren Auch dieses Wochenende sind die Techniker von Attingo im Einsatz gewesen: Ein ausländisches Telekomunternehmen hat mit einem Schlag mehr als 16 TB an Daten verloren: Mehr als 50 virtuelle VMware-Server sind betroffen. Diese enthalten sowohl Windows als auch Linux und Unix Systeme. Kundendatenbanken, Zugangsmodule, eMail-Postfächer sowie Dokumentablagen sind betroffen. Datenverlust im NAS trotz RAID Im betroffenen NAS-System (Network Attached Storage) ist einer von acht Datenträgern plötzlich ausgefallen. Der im NAS verwendete RAID5-Algorithmus erlaubt es, dass eine Festplatte ohne Datenverlust ausfallen darf. Auf einem zusätzlich verbauten Spare-Datenträger werden die durch den Ausfall des einen Datenträgers verlorenen Daten in Echtzeit neu berechnet. So sollte es zumindest in der Theorie sein. Im Fall des betroffenen Kunden wurden jedoch aufgrund eines Firmwarefehlers sowohl falsche Daten auf den Spare-Datenträger als auch auf die noch funktionstüchtigen Datenträger geschrieben. Von einer Sekunde auf die Andere sind alle Server offline und es ist kein Zugriff mehr auf das Storage möglich. Datenrettung innerhalb 42 Stunden Attingo ist vom Kunden kontaktiert worden und nach etwa acht Stunden sind die Festplatten in den Reinraumlaboren von Attingo eingetroffen. Bereits nach 42 Stunden konnte dem verzweifelten Kunden Entwarnung gegeben werden - Attingo hatte Zugriff auf die gesuchten Daten. Mittlerweile sind die meisten Server des Kunden wieder im Betrieb und dieser mit der von Attingo erbrachten Dienstleistung hochzufrieden. Datenrettung in eigenen Reinraumlaboren Attingo rekonstruiert seit 20 Jahren Daten von defekten Datenträgern wie Festplatten und SSDs und ist auf die Datenwiederherstellung von Server- und RAID-Systemen spezialisiert. Im Notfall werden verlorene Daten rund um die Uhr gerettet. Sowohl die Dienstleistung als auch Forschung und Entwicklung werden ausschließlich in den hauseigenen Reinraumlaboren durchgeführt - das garantiert optimalen Datenschutz. (Ende) Aussender: Attingo Datenrettung GmbH Ansprechpartner: Dipl.-Ing. Nicolas Ehrschwendner Tel.: +43 1 236 01 01 E-Mail: ne@attingo.com Website: www.attingo.at Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170227019

