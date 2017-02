Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-02-27 / 11:00 *XING Events startet neuen Auszahlungsmodus für Ticketerlöse* _Erster Ticketing-Anbieter für Business Events, der den Saldo monatlich zu hundert Prozent an Veranstalter auszahlt_ - Veranstalter erhalten ab 1. April monatlich ihr Guthaben aus dem Erlös ihrer Ticketverkäufe - Einnahmen aus Ticketverkäufen stehen somit zeitnah zur Verfügung - Einzigartiger Service in Verbindung mit kompletter Übernahme der Zahlungsabwicklung München, 27. Februar 2017. XING Events (www.xing-events.com [1]), der Branchenexperte für Eventvermarktung und Online-Ticketing, bietet ab dem 1. April seinen Kunden einen neuen Service im Bereich der Zahlungsabwicklung. Veranstalter, die ihre Tickets über den XING TicketingManager vertreiben, müssen nicht mehr bis zum Abschluss des Events auf die endgültige Abrechnung und damit auf ihre Einnahmen warten. XING Events erstellt ab dem zweiten Quartal dieses Jahres monatsgenaue Abrechnungen und überweist die Beiträge - je nach Saldo - parallel an die Kunden. *Größere Flexibilität durch schnelleren Zugriff auf die Ticketing-Erlöse* Der große Vorteil für die Kunden: Ihnen stehen die Einnahmen aus den Ticketverkäufen nun zeitnah zur Verfügung. Gerade bei Events, deren Vorlauf sich über einen längeren Zeitraum erstreckt, ist dies ein deutlicher finanzieller Vorteil, denn die Vorleistung des Veranstalters verringert sich entsprechend. *Kunden profitieren ab sofort von doppeltem Komfort* XING Events erweitert mit diesem Schritt konsequent sein Service-Angebot für Veranstalter. "Wir sind damit nicht nur der erste und einzige Ticketing-Dienstleister für Business Events, der den Saldo monatlich zu hundert Prozent an die Veranstalter auszahlt", erklärt Prof.Dr. Cai-Nicolas Ziegler, CEO bei XING Events. "Wir sind auch die einzigen, die dabei noch die Zahlungsabwicklung komplett für unsere Kunden übernehmen." Damit bietet XING Events einen deutlichen Vorteil gegenüber seinen Mitbewerbern. Der schnelle und komfortable Zugriff auf sämtliche Rechnungsdokumente zu den Events runden den Service ab. Die Veranstalter können sich somit auch zukünftig voll und ganz auf die professionelle Organisation und Durchführung ihrer Veranstaltung konzentrieren. "Wir sind überzeugt davon, mit dem neuen Modus den Wünschen und Anforderungen unserer Kunden erneut einen großen Schritt entgegengekommen zusein", ist Maik Wiege, Senior Product Owner bei XING Events, überzeugt. "Auf Fragen in der Umstellungsphase ist unser Kundenservice optimal vorbereitet und steht unseren Kunden mit Rat und Tat zur Seite." *Über XING Events* XING Events ist der einzige Anbieter, der Eventmanagement-Software und Business-Netzwerk vereint. Mit Hilfe von XING Events haben Veranstalter weltweit bereits über acht Millionen Tickets für mehr als 210.000 professionelle Veranstaltungen verkauft und abgerechnet. Der Anspruch von XING Events ist es, Veranstalter bei jeder Phase eines Business-Events mit der richtigen Lösung zu unterstützen. Vor dem Event erreichen Veranstalter ihre Zielgruppe auf XING und stellen ihren gewonnenen Teilnehmern einen professionellen Ticketshop zur Verfügung. Während des Events werden Veranstalter mit individuellen Lösungen für alle erdenklichen Einlassszenarien unterstützt. Nach dem Event bieten die XING Gruppen exklusive Möglichkeiten zum Kundenbeziehungs- und Community-Management. Als Teil der XING AG, dem sozialen Netzwerk für berufliche Kontakte, verbindet XING Events fast elf Millionen Mitglieder im deutschsprachigen Raum mit den passenden Veranstaltungen. Der Experte für Veranstaltungen mit professionellem Anspruch schafft damit eine Brücke zwischen der Online- und Offline-Welt und bringt Menschen auf Events zusammen. *Pressematerial | *Ihr Pressekontakt bei XING Events* Informationen | Links* Antje Schwuchow XING Events: Sandstraße 33 www.xing-events.com [1] D-80335 München Pressematerial: Telefon: +49 89 5 52 73 58-32 www.xing-events.com/presse antje.schwuchow@xing.com [2] Blogbeitrag: http://blog.xing-events.com/ kxnoe [3] Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: XING EVENTS Schlagwort(e): Dienstleistungen 2017-02-27 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 547689 2017-02-27 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=206f91b73c85690abc60ffa186c67f6d&application_id=547689&site_id=vwd&application_name=news 2: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=a76c41dc5654556c05645104ac877b2d&application_id=547689&site_id=vwd&application_name=news 3: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=ebd70df9c1442ef25c673867a05b5057&application_id=547689&site_id=vwd&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

February 27, 2017 05:00 ET (10:00 GMT)