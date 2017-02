Die Phanes Group (Dubai, VAE) hat drei netzgekoppelte Photovoltaik-Projekte mit insgesamt 100 MW in Nigeria erworben und will diese mit entwickeln. Die geplanten Freiflächenanlagen sollen die installierte Photovoltaik-Leistung in dem Land deutlich erhöhen. Ziel der Regierung ist es, bis 2020 Erneuerbare-Energien-Anlagen mit 2 Gigawatt zu errichten.

