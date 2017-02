Der Wechselkurs von Euro (EUR) in Türkischen Lira (TRY) befindet nach dem doppelten Hoch von Anfang und Ende Januar bereits seit vier Wochen in einer ausgeprägten Abwärtstendenz. Eine langfristig ansteigende Trendgerade kann als Ziel die nach unten korrigierenden Notierungen aufhalten.

Vier Wochen schon befindet sich der Wechselkurs von Euro in Türkischen Lira nach dem doppelten Hoch von Anfang und Ende Januar bei 4,179 und 4,173 TRY in einer ausgeprägten Abwärtstendenz. Die ließ den Lira-Wert des Euros bereits um rund zehn Prozent fallen, was vor allem auf die Normalisierung der Währungsrelation nach dem steilen Anstieg von November bis Januar infolge politischer Ereignisse zurückzuführen ist. Eine langfristig ansteigende Trendgerade befindet sich aktuell um 3,43 TRY und könnte die weiter fallende Euro-Lira-Notierung im Bereich von 3,50 ...

